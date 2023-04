Anurag Maloo nach Absturz auf der Annapurna in kritischem Zustand – Ein Nordire und drei Sherpas tödlich verunglückt

Am dritten Tag nach einem Sturz in eine Gletscherspalte lebendig geborgen zu werden ist ein seltenes Ereignis, speziell im Himalaja. Eine kleine Gruppe von Bergsteigern machte das schier Unmögliche trotz enormer Lawinengefahr auf dem Achttausender Annapurna möglich. Das riskante Unterfangen nicht scheuend, brach eine polnische Gruppe um Adam Bielecki und Mariusz Hatala ihre Expedition ab, um nach dem Verunglückten zu suchen.

Der Inder Anurag Maloo war bei seiner Achttausenderpremiere mit der Besteigung des 8.091-Meter-Riesen gescheitert. Er wollte den zehnthöchsten und einen der gefährlichsten Berge ohne Flaschensauerstoff bezwingen. Nachdem ihm beim Aufstieg übel geworden war, drehte er gemeinsam mit einem Sherpa um, ehe das Unglück auf rund 6.000 Metern passierte. Maloo war in keinem guten Zustand mehr, durch die dünne Luft wohl nicht mehr voll bei Sinnen. Beim Abseilen über eine senkrechte Eiswand wählte er just ein viel zu kurzes der installierten Fixseile. Und so stürzte er, auf warnende Zurufe nicht reagierend, 250 bis 300 Meter ab und landete in einer Spalte.

Anurag Maloo wurde mit dem Helikopter in das Mediciti Hospital in Kathmandu gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Foto: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Augenzeuge dessen war der Brasilianer Moeses Fiamoncini, der bei seinem dritten Versuch, die Annapurna zu besteigen, 70 Meter unter dem Gipfel umdrehte. Gedanken an einen neuerlichen Versuch verwarf er und stieg stattdessen mit einem "sehr schwachen" Maloo ab. Das Unglück geschah an einer stark von Lawinen gefährdeten Stelle, immer wieder sollen am Berg Schnee- und Eismassen zu Tal gedonnert sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, Maloo lebend zu bergen, als sehr gering erachtet wurde, stiegen die Kollegen weiter zum Basislager ab – ohne nach Maloo zu suchen.

Letztlich ist es dem unermüdlichen Einsatz der Familienmitglieder Maloos zu verdanken, dass trotz geringer Erfolgschancen eine Rettungsaktion gestartet wurde. Sie reisten nach Kathmandu, fragten sowohl bei der nepalesischen als auch bei der indischen Regierung um Hilfe an und richteten eine Petition auf Instagram ein. Mit Unterstützung der indischen Botschaft und der nepalesischen Armee schickten die Versicherungsgesellschaft und Maloos Ausrüster Seven Summit Treks Retter los, die Maloo tatsächlich noch lebend fanden. Er wurde schwach atmend vorgefunden und mit Unterstützung der Sherpas Lakpa Nurbu Sherpa, Chhepal Sherpa, Dawa Nurbu Sherpa, Lakpa Sherpa, Tashi Sherpa und Chhang Dawa Sherpa aus der rund 50 Meter tiefen Spalte geborgen.

"Ich dachte, ich suche nach einer Leiche in dieser Spalte", wurde Bielecki auf "Explorersweb" zitiert. "Dann wurde mir klar, dass er lebt." Ob die Rettungsaktion letztlich gut ausgehen wird, ist noch ungewiss. Aktuell befindet sich Maloo auf der Intensivstation im Mediciti Hospital in Kathmandu im Koma, sein Zustand ist kritisch. Laut einem Bericht der "Himalayan Times" gebe es insofern Hoffnung, als Maloo versuche, "seinen Körper zu bewegen und zu atmen".



Chhepal Sherpa, einer der Retter Maloos, bezeichnete die riskante Aktion hernach wegen der zahlreichen Lawinenabgänge als "unheimlich". Vor zwei Wochen waren zwischen Lager zwei und drei gewaltige Schnee- und Eismassen abgerutscht und hatten sämtliche dort angebrachten Fixseile mitgerissen. Dass dabei niemand zu Schaden kam, war großes Glück.

Nordire tödlich verunglückt

Erst am Dienstag war der Nordire Noel Hanna nach erfolgreicher Besteigung der Annapurna gestorben. Der 56-Jährige soll nach Angaben des nepalesischen Tourismusministeriums während des Schlafs in seinem Zelt aus dem Leben gerissen worden sein. Dabei war Hanna etwa schon zehnmal am höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest, wie das Onlineportal "Everest Chronicle" berichtet.

Der Brasilianer Fiamoncini wollte nach der Annapurna den Dhaulagiri in Angriff nehmen. Der Absturz Maloos und der Tod Hannas haben ihn ziemlich mitgenommen, zumal auch seine Kletterpartner Sergi Mingote und Juan Pablo Mohr auf dem K2 ums Leben gekommen waren. "Es sind einfach zu viele Freunde weg", sagte er "Explorersweb".

Der Pole Bielecki ist einmal mehr als Retter in Erscheinung getreten. 2018 hatte er am Nanga Parbat geholfen, Elisabeth Revol zu retten. Die Französin hatte den "Schicksalsberg" als erste Frau im Winter bestiegen, eh sie beim Abstieg in Schwierigkeiten geriet.

Drei Sherpas tödlich verunglückt

Im Himalaja hat die Frühjahrssaison gerade begonnen. Neben Hanna sind auch schon drei Sherpas tödlich verunglückt. Insgesamt rund 700 Besteigungsgenehmigungen (Permits) wurden von Nepals Tourismusministerium heuer ausgestellt. Etwas weniger als die Hälfte sind allein zur Besteigung des Everests vorgesehen. (Thomas Hirner, 21.4.2023)