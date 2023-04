Die Ursache der Erkrankung der Schülerinnen und Schüler ist noch unklar. Foto: Getty Images / iStockphoto / deepblue4you

Murau – In der Landesberufsschule (LBS) Murau hat man am Donnerstag wegen Durchfalls und Erbrechens bei rund 60 Schülerinnen und Schülern kurzerhand auf Distance-Learning umgestellt und etwa 300 Buben und Mädchen für den Unterricht nach Hause geschickt. Die Bildungsdirektion Steiermark bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung". Die Ursache für die Erkrankung der dutzenden Schülerinnen und Schüler sei noch unklar.

Reinigung der Räume

"Die LBS Murau führt ihren Unterricht derzeit IKT-gestützt durch (Distance-Learning). Das Schulgebäude ist für noch unbestimmte Zeit nicht benützbar. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, so rasch wie möglich einen herkömmlichen Unterricht zu gewährleisten", hieß es auf der Website der Schule. Laut Bildungsdirektion werden nun alle Räume auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden gründlich desinfiziert und gereinigt. Es sei davon auszugehen, dass am Montag wieder regulärer Betrieb herrschen wird.

Die Ursache der Erkrankung der Schülerinnen und Schüler ist noch unklar. Aber vermutet wird, dass es sich um ein "Mitbringsel" einer Gruppe, die auf Erasmusaustausch in Barcelona war, handeln könnte. (APA, 21.4.2023)