[International] Tzipi Livni: "Ich bin froh über diesen Clash"

[Inland] Wer ist Marlene Svazek?

[Wissenschaft] Wie Oktopoden mit ihren Armen "tastschmecken" können

[Edition Zukunft] Mit dem Rad von Wien nach Sydney – für das Klima

[Klimatreffpunkt] Neue Mülltrennung in Wien steigert Sammelquote

[Kultur] Wie schwer ist es, einen Thriller zu übersetzen?

[Etat] Bye, bye, Picard: Die Zukunft von "Star Trek"

[Web] Nicht immer intelligent: Welche Inhalte Tech-Konzerne für das KI-Training nutzen

[Panorama] Großflächige Verkehrsbehinderungen rund um Vienna City Marathon

[Wetter] In der Osthälfte des Landes gibt es anfangs noch einige sonnige Auflockerungen. Sonst werden die Wolken mit Störungsdurchzug von Westen rasch dichter, bereits am Vormittag sind verbreitet kurze Regenschauer zu erwarten. Am Nachmittag können die Schauer vereinzelt auch recht ergiebig ausfallen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen 5 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne 13 bis 21 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag des Nasenbohrens!