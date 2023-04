Zieht mit der fünften Staffel einen Schlussstrich: Rachel Brosnahan in "The Marvelous Mrs. Maisel", jetzt auf Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Studios

STREAMINGTIPPS

AGENTENLEBEN

True Lies Früher lag es an Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis, sein Agenten leben und ihre Ehre unter einen Hut zu bekommen. Jetzt erleben wir Ginger Gonzaga als Helen und Steve Howey als ihren Ehemann Harry, er tischt ihr seit Jahren irgendwelche Geschichten auf, um seine Geheimidentität als Regierungsagent zu bewahren. Es muss nicht nur die Welt, sondern auch die Beziehung gerettet werden. Disney+

SCHLUSSRUNDE

The Marvelous Mrs. Maisel In der fünften Staffel und letzten Staffel soll endlich die Frage beantwortet werden, ob die New Yorker Comedienne den Durchbruch schafft. Es ist die letzte Gelegenheit, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob es Rachel Brosnahan als schlagfertige New Yorker Hausfrau mit dem flotten Mundwerk schafft, aus ihren bisherigen Mustern auszubrechen. Amazon Prime Video

VOLL IM ÖL

State of Happiness Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1977 im norwegischen Stavanger. Die Ölindustrie boomt, Anna hat Jonathan geheiratet, er leitet jetzt die Finanzabteilung bei Phillips Petroleum. Doch die Zeiten werden rauer. Umweltzerstörung wirft Schatten auf den Ölboom, und geopolitische Krisen mischen die Karten im Ölgeschäft neu. Zweite Staffel jetzt in der Arte-Mediathek.

TV-TIPPS

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Über Lichtallergie, Pflegeheimkosten und Schimmel im Gemeindebau. Bis 19.00, ORF 2

20.15 HORROR

Das Geisterschloss (The Haunting, USA 1999, Jan de Bont) Vor 100 Jahren wurde Hill House erbaut, doch alle Bewohner wurden durch seltsame Ereignisse aus dem Schloss vertrieben. Dr. Marrow (Liam Neeson) wagt hier ein Experiment zur Angsterforschung, mit Catherine Zeta-Jones. Bis 22.00, ZDF neo

20.15 HAIFISCH

Meg (USA 2018, Jon Turteltaub) Die größte Haiart hat am Meeresgrund zwei Millionen Jahre überlebt, um nun aufzutauchen. Mischung aus Action-, Science-Fiction- und Horrorelementen. Bis 22.20, Sat1

20.15 KULINARISCH

Madame Mallory und der Duft von Curry (The Hundred-Foot Journey, USA/ARE/IND 2014, Lasse Hallström) Die indische Familie Kadam flüchtet nach Europa. Papa kauft in Frankreich ein Haus, um mit seinem Sohn Hassan die "Maison Mumbai" zu eröffnen – unvorsichtigerweise direkt gegenüber dem Sternerestaurant von Madame Mallory (Helen Mirren). Bis 22.30, ATV

22.45 ANTIKRIEGSFILM

Klondike (UKR/TR 2022, Maryna Er Gorbach) Donbass 2014: Eine schwangere Frau weigert sich, ihr Haus an der umkämpften ukra inisch-russischen Grenze zu verlassen. Familiendrama und schonungsloser Antikriegsfilm. Bis 0.25, 3sat