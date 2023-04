Europastudio, London Has Fallen, Das Boot – Director's Cut, Sieben Jahre in Tibet, Die Brücke von Remagen, Im Zentrum: Wählen, Zählen und Querelen – dazu die Radiotipps

Systemische Probleme und toxische Strukturen in Jobs, die krankmachen und zu Burnout führen – Dokumentation "Arbeit ohne Sinn", 23.15 Uhr in ORF 2. ORF / Arte / Yellow Film & TV

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Zeitbomben auf dem Balkan Paul Lendvais Gäste: Florian Bieber (Universität Graz), Marie-Janine Calic (Ludwig-Maximilians-Universität), Vedran Dzihic (Österreichisches Institut für Internationale Politik), Adelheid Wölfl (DER STANDARD). Bis 12.00, ORF 2

15.30 WAHL 2023

Sondersendungen zur Landtagswahl in SalzburgDer ORF startet seine Wahlberichterstattung mit einer ZiB Spezial mit Susanne Höggerl und Tobias Pötzelsberger auf ORF 2. Ab 16.45 beginnt die Sondersendung auf Servus TV, Puls 24 beginnt schon um neun Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17 Uhr.

Bis 22.25, ORF 2, Servus TV, Puls 24

20.15 TERROR

London Has Fallen (USA/GB/BUL 2016, Babak Najaf)Ein US-Drohnenangriff mit familiärem Kollateralschaden verursacht einen umfassenden Rachefeldzug gegen westliche Oberhäupter, die sich in der britischen Hauptstadt zum Staatsbegräbnis versammelt haben. In diesem Actionspektakel mit Aaron Eckhart und Gerard Butler wird ordentlich geklotzt. Bis 22.00. RTL

20.15 UNTER WASSER

Das Boot – Director’s Cut (BRD 1979, Wolfgang Petersen)Der beste deutsche U-Boot-Film und zu Recht Stolz deutscher Filmindustrie der 80er-Jahre: Jürgen "der Alte" Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann und Martin Semmelrogge. Im Anschluss folgt um 23.35 die Doku Das Boot Welterfolg aus der Tiefe. Bis 0.30, Arte

20.15 LEBENSWEISHEITEN

Sieben Jahre in Tibet (Seven Years in Tibet, USA 1997, Jean-Jacques Annaud)"Meine Filme ähneln einander so sehr, dass ich mich schon fast dafür schäme", sagt Annaud. Tatsächlich tauchen Elemente auf, die in Am Anfang war das Feuer und auch Der Liebhaber zu sehen waren: die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen sowie der Lernprozess, dem seine Figuren ausgesetzt sind. Bis 22.25, 3sat

20.15 ZWEITER WELTKRIEG

Die Brücke von Remagen (The Bridge at Remagen, USA 1969, John Guillermin) Amerikaner und Deutsche kämpfen eine blutige Schlacht um die letzte nicht zerstörte Rheinbrücke bei Remagen im März 1945. Guillermin inszenierte eine recht klischeehafte Abenteuergeschichte rund um die historische Wirklichkeit, die über die Erbarmungslosigkeit des Krieges die Amerikaner heroisiert. Bis 22.45, Tele 5

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Wählen, Zählen und Querelen – Welche Partei hat jetzt die besten Karten? Gäste bei Claudia Reiterer: Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Gerhard Zeiler (Warner Brothers Discovery International), Hilmar Kabas (FPÖ), Christoph Chorherr (Die Grünen), Veit Dengler (Manager). Bis 23.15, ORF 3

23.15 DOKUMENTATION

Arbeit ohne Sinn Der Film von John Webster zeigt die Welt von Hochglanzunternehmen, gibt Einblicke in toxische Strukturen von Bürojobs. Bis 0.35, ORF 2