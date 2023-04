Der Holocaust war ein europäisches Verbrechen, für dessen Sühne nun die Palästinenser den Preis zahlen sollten. 1947 waren die Juden in Palästina trotz der ständigen Einwanderung immer noch eine Minderheit. Dennoch gab ihnen der Uno-Teilungsplan mehr als die Hälfte des Territoriums. Die Mehrheit in der Uno, die 1947 die Teilung Palästinas beschloss, hatten europäische und westlich orientierte Staaten inne, die wenigen arabischen Mitglieder, darunter die Nachbarländer Ägypten, Syrien und Libanon, stimmten geschlossen dagegen. Es gab keinen Grund für diese Staaten und die arabische Mehrheit in Palästina, die Teilung und die damit verbundene zionistische Aggression anzuerkennen.

Die israelische Sichtweise:

Die Anfänge

Seit 3000 Jahren haben ohne Unterbrechung Juden im Gebiet des heutigen Israels gelebt; der Wunsch nach Rückkehr nach Jerusalem ist ein zentraler Teil ihres Glaubens. Als Reaktion auf die zunehmende Verfolgung im russischen Zarenreich und den Antisemitismus in ganz Europa begannen im 19. Jahrhundert die ersten Einwanderungswellen in das von den Osmanen regierte Palästina; der Wiener Theodor Herzl gab der Ideologie des Zionismus, der für Juden einen Heimatstaat forderte, eine starke Stimme. Mit Spendengeldern wurde brachliegendes Land gekauft und von Pionieren in fruchtbare Felder verwandelt. Großbritannien, das Palästina im Ersten Weltkrieg eroberte, unterstützte das Ansinnen in der Balfour-Deklaration von 1917; das Völkerbund-Mandat für Palästina von 1922 hatte den Auftrag, bei der "Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina" zu helfen – unter der Bedingung, das die Rechte der bestehenden Bevölkerung nicht beeinträchtigt werden. Die meisten Zionisten strebten nach einem friedlichen Zusammenleben mit den Arabern. Als nach der NS-Machtergreifung in Deutschland 1933 immer mehr Juden nach Palästina kamen, wuchs der arabische Widerstand, der im arabischen Aufstand ab 1936 in tödlicher Gewalt mündete. Auch arabische Einwanderer strömten nach Palästina, während die Briten die jüdische Einwanderung drosselten und so ihre früheren Versprechen brachen. Der Kampf der jüdischen Milizen richtete sich nun auch gegen die Mandatsverwaltung.

Die Staatsgründung

Die Katastrophe des Holocaust führte der Welt die dringliche Notwendigkeit eines eigenen jüdischen Staates vor Augen. Hunderttausende Jüdinnen und Juden hatten ihr Leben nur deshalb verloren, weil kein Land der Welt bereit war, sie aufzunehmen. Palästina müsse geteilt werden, lautete die Schlussfolgerung zahlreicher Kommissionen, so auch der neu gegründeten Vereinten Nationen, die im April 1947 einen Teilungsplan vorlegten. Die zionistische Führung akzeptierte ihn, die arabische Seite nicht. 1947 beschloss die Uno-Vollversammlung mit Zweidrittelmehrheit die Teilung. Die arabische Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung nahm zu und übertraf bei weitem die wenigen Gewaltakte jüdischer Extremisten. Am 14. Mai 1948 rief David Ben-Gurion die Gründung des Staates Israel aus, der Seite an Seite mit einem arabischen Staat leben will. Dieser aber kam nie zustande. Stattdessen griffen fünf arabische Armeen Israel an.

Flucht und Vertreibung

Die israelischen Streitkräfte waren den angreifenden arabischen Armeen zahlenmäßig überlegen und schlechter bewaffnet. Ihre militärischen Erfolge verdankten sie der hohen Motivation ihrer Kämpfer. So konnte Israel sein Staatsgebiet über die von der Uno zugesprochenen Grenzen, die das Land in drei Teile aufgespaltet hätte, ausdehnen. Wenn Palästinenser flüchteten, dann geschah das zumeist, weil ihnen von den eigenen Anführern Angst gemacht wurde; oder sie wurden aufgefordert, ihr Land kurz zu verlassen, um den arabischen Truppen Platz zum Kämpfen zu geben. Rund 750.000 Palästinenser flüchteten, aber hunderttausende blieben in Israel und wurden zu Staatsbürgern mit vollen Rechten. Bald brachen in der arabischen Welt Gewaltakte gegen die dortigen jüdischen Gemeinden aus. Hunderttausende Juden flüchteten, fast eine Million kam nach Israel, wo sie trotz der anfangs so schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen aufgenommen und integriert wurden. Sie machen heute die Hälfte der jüdischen Bevölkerung in Israel aus. Den palästinensischen Flüchtlingen ging es weniger gut: Sie wurden von den arabischen Staaten in Flüchtlingslager gesteckt und bewusst dort gelassen, um als Waffe gegen Israels Legitimität zu dienen. Nur Jordanien gab ihnen die Staatsbürgerschaft. (Eric Frey, 21.4.2023)