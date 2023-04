Mit Fitinn trifft es bereits die zweite große Studiokette. Weitere Verfahren sind anhängig. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ein aktuelles Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) dürfte die Fitnessstudiokette Fitinn ordentlich ins Schwitzen bringen: Nach einer Klage der Arbeiterkammer (AK) hat das Höchstgericht entschieden, dass mehrere Klauseln in den Mitgliederverträgen ungültig sind, darunter jene hinsichtlich einer "Aktivierungsgebühr" in Höhe von 29,90 Euro. Auf die größte Studiokette mit mehr als 200.000 Mitgliedern kommt damit eine Welle an Rückforderungen zu.

Ein ähnliches Urteil hat der OGH Ende vergangenen Jahres auch im Fall der Studiokette Clever Fit gefällt. Weitere Verfahren gegen Fitnessdiskonter wie McFit sind noch offen. Die Arbeiterkammer hat auf ihrer Website ein Formular eingerichtet, mit dem Kundinnen und Kunden ihre Ansprüche melden und mithilfe der Kammer zurückfordern können. Zunächst werde man aber versuchen, eine Vereinbarung mit Fitinn zu treffen, sodass das Unternehmen das Geld automatisch zurücküberweist, heißt es seitens der AK.

Fitinn betont auf Anfrage des STANDARD, dass man mittlerweile keine Aktivierungsgebühr mehr verlange. Nicht mitteilen wollte das Unternehmen, ob es Kundinnen und Kunden, die die Gebühr in der Vergangenheit bezahlt haben, das Geld automatisch zurücküberweist.

Auch weitere Klauseln ungültig

Die Arbeiterkammer hatte in ihrer Klage gegen Fitinn gleich mehrere Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) beanstandet und vor dem OGH nun größtenteils recht bekommen. Ungültig ist demnach auch eine Vertragsbestimmung, wonach Kundinnen und Kunden den Vertrag erst nach zwölf Monaten und danach nur alle sechs Monate kündigen dürfen. Dasselbe gilt für eine Klausel, der zufolge Fitinn bei Verbrennungen in Solarien nicht hafte (OGH 15.3.2023, 3 Ob 1/23b).

Fitinn hatte vor Gericht argumentiert, dass es eine Gebühr für die Aktivierung der Mitgliedskarte verlangen dürfe, weil gerade zu Beginn der Mitgliedschaft für die Studios ein Aufwand bestehe. Es sei sachgerecht, diesen Aufwand einmalig über eine Aktivierungsgebühr zu verrechnen. Der OGH ließ dieses Argument nicht gelten: Die Aktivierung der Zutrittskarte sei Teil der Kernleistung eines Fitnessstudios. Es dürfe daher kein zusätzliches Entgelt dafür verlangen. (japf, 22.4.2023)