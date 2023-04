Kommende Woche soll ein Gespräch mit der Bildungsdirektion über die Situation erfolgen. Foto: INA FASSBENDER

Der Verein Ukrainehilfe erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Lehrerin in einer Deutschförderklasse an einer Neuen Mittelschule (NMS) in einem Außenbezirk in Wien. Die Pädagogin soll Schulkinder aus Syrien, der Ukraine und der Türkei mit Aussagen wie "Ihr könnt nichts" oder "Du kannst auch zurück in die Türkei" beschimpft haben, berichtet das Ö1-Journal um acht.

Laut dem Verein soll die Lehrerin ihre Schülerinnen und Schüler drei Minuten lang beschimpft haben, unter anderem als nicht lernwillig. Auch die Eltern der Kinder habe sie als "Schmarotzer" bezeichnet. "Zahlst du die Schule? Ich zahle alles und alle andere, die einen Job haben. Hat die Mama oder der Papa einen Job? Wahrscheinlich nicht! Ihr könnt nichts!", wird die Pädagogin auf Ö1 zitiert.

Alle Schülerinnen beschimpft

Der Ärger soll sich zunächst gegen Kinder aus Syrien gerichtet haben, die nicht Deutsch lernen und sich nicht an Regeln halten würden. Später meinte die Pädagogin, dass Gesagtes auch für ukrainische Kinder gelte.

Cornelius Granig, der Präsident des Vereins Ukrainehilfe, kritisiert das Verhalten der Lehrerin scharf. "Das ist unfassbar, finde ich, dass so etwas an einer österreichischen Schule möglich ist. Gerade bei einem Kind oder auch bei einem Vater, der im Krieg angeschossen wurde und der im Spital liegt", wird Granig im Ö1-Morgenjournal zitiert.

Klärung nächste Woche

Der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer hat am Freitag die Schimpftirade der Lehrerin bestätigt. "Das ist ein sehr beleidigendes Verhalten und eine Fehleinschätzung der Kollegin. Das werden wir mit ihr gemeinsam bearbeiten, denn wir stellen uns in den Schulen nicht die Frage, woher jemand kommt und was jemand ist, sondern für uns sind für alle die gleichen Ansprüche zu setzen." Er kündigte an, dass diese Situation mit der Bildungsdirektion, der Schulleitung, der betroffenen Pädagogin und der Schulklasse besprochen werde. In welcher Form ist noch unklar. Ein Termin wurde für kommende Woche avisiert. (red, 21.4.2023)