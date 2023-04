Österreich ist ein Land der Messer:

Was den Besitz von Messern betrifft, ist Österreich ein sehr liberales Land. Entgegen der landläufigen Meinung gibt es im Waffengesetz kaum Beschränkungen für Messer. Auch Springmesser, Butterflymesser, Dolche, Macheten und andere Hieb-, Stich- und Schneidewerkzeuge sind unabhängig von der Klingenlänge erlaubt. Wer unbescholten ist, kann sogar einen Tomahawk dabeihaben. Voraussetzung: Mindestalter von 18 Jahren.

In Österreich verboten sind grundsätzlich Waffen, die als Gebrauchsgegenstand getarnt sind, in Wahrheit aber "ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen durch unmittelbare Einwirkung zu beseitigen oder herabzusetzen". Bei Messern fallen darunter etwa als Kugelschreiber getarnte Stichwaffen, sogenannte Neck-Knifes, die aussehen wie Anhänger (oft wie eine militärische Identifikationsmarke), aber eine verborgene Klinge enthalten, sowie historische Klassiker wie der Degen im Gehstock.

Ein Küchenmesser kann zwar auch als Waffe benutzt werden, ist aber seiner Bestimmung nach gar keine Waffe. Macheten oder Buschmesser sind als Gartengeräte in jedem Baumarkt erhältlich.

Seit 2019 gibt es Einschränkungen für Asylwerber, Asylberechtigte und unrechtmäßig in Österreich aufhältige Drittstaatenangehörige. Sie dürfen Messer, die als Waffen klassifiziert sind, nicht besitzen. Für Touristen gilt das Verbot nicht.

Bei Gewaltdelikten verhängt die Polizei in der Regel schon im Stadium des Ermittlungsverfahrens gegen Verdächtige ein Waffenverbot, das eben auch für Messerwaffen gilt.

Bei Versammlungen gilt ein generelles Waffenverbot. Wer also bei einer Demo einen Taschenfeitl im Rucksack hat, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

Das Gleiche gilt in sogenannten Waffenverbotszonen, wie etwa am Praterstern in Wien oder auf der Innsbrucker Bogenmeile. In Waffenverbotszonen kann die Polizei überhaupt alle potenziell gefährlichen Gegenstände aus dem Verkehr ziehen, also auch Schirme. Handwerkerinnen und Handwerker, die beruflich ein Schneidmesser dabeihaben, dürfen ihr Werkzeug beim Durchgehen behalten.

Ein explizites Messer- und Waffenverbot gilt zudem in allen Behörden sowie durch entsprechende Hausordnungen in öffentlichen Verkehrsmitteln und in vielen Geschäften und Lokalen. (simo)