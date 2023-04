Seit einem Vierteljahrhundert analysiert Peter Filzmaier das, was in der Politik so alles passiert. Wenn gewählt wird oder wieder einmal eine Regierung platzt, muss er ran. Wer ist dieser Mann?

Begonnen hat Peter Filzmaiers TV-Karriere mit US-Präsident Bill Clinton. In Österreich hat der Politologe in den vergangenen 25 Jahren mittlerweile an die 50 Wahlen erklärt. Foto: Heribert Corn

Im Prater auf der Hauptallee war Schluss. Es ist der Ort, an dem Peter Filzmaier gescheitert ist. "Kläglich gescheitert", wie der Sportfanatiker in ihm bedauert. Denn dort endete seine Karriere als Marathonläufer – "wegen mangelnder Rennintelligenz und fehlender Laufstrategie", analysiert er sich selbst. Dabei lag seine Halbmarathon-Bestmarke bei der eindrucksvollen Laufzeit von einer Stunde und zwölf Minuten. Aber wer an einem heißen Tag einfach so drauflos rennt ... "Strategische Planung ist das wirklich Wichtige", sagt der 55-Jährige, der als Kind Sportreporter werden wollte – nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik. Dort sollte der verhinderte Langstreckenläufer später beruflich sein ureigenstes Habitat finden: Die Strategieanalyse wurde das zentrale Thema und wissenschaftliche Fachgebiet des heute wohl bekanntesten Politikwissenschafters des Landes.

Peter Filzmaier wollte als Kind Sportreporter werden – seit drei Jahren kommentiert er für den ORF Oberösterreich den Linz-Marathon. Foto: Heribert Corn

Der Mann mit dem Plan

"Talent ist zwar ein Riesenvorteil", sagt er, "aber es genügt nicht." So wie im Sport für Spitzenleistungen langfristiges strategisches Training notwendig sei, bräuchten auch Politikerinnen und Politiker klare Strategien, eine "inhaltliche Langzeitplanung", wie sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Das Problem dabei: "Es ist einer der Kardinalfehler der Politik, aber auch vieler Medien, Taktik mit Strategie zu verwechseln", sagt Filzmaier beim Treffen in einem Café. Zum Gespräch kommt er per Klapprad, mit dem er in der Stadt flexibel mobil ist. Der FC-Barcelona-Fan wählt eine Fußballmetapher: "Zu oft geht es um einmalige Wow-Effekte. Ein Fallrückzieher ist eine akrobatische Leistung, aber keine sinnvolle Taktik und schon gar keine Strategie." Wer die Meisterschaft, ein Rennen oder eine Wahl gewinnen will, braucht einen längerfristigen Plan.

Diesem versucht Filzmaier, der selbst "fast immer einen Plan hat", auf die Spur zu kommen und für die Wählerschaft zu entschlüsseln, so es eine solche Strategie überhaupt gibt: "Wir hören ja oft politische Aussagen, die vielleicht im Moment gut klingen, aber strategisch keinen Sinn machen." Das nächste Mal gibt er den obersten Politikerklärer der Nation an diesem Wochenende bei der Salzburger Landtagswahl. Es ist ungefähr seine 50. Wahl, bei der er wieder im Rundumeinsatz ist.

Multifunktionstool für die Mediengesellschaft

Wer ist der Mann, der den Österreicherinnen und Österreichern vom öffentlich-rechtlichen Podest aus breitenwirksam die Welt der Politik erklärt? Der aktuell im größten Boulevardmedium des Landes, der Kronen Zeitung, Sonntag für Sonntag zwei Seiten füllt und davor Kolumnen im STANDARD sowie in einigen Bundesländerzeitungen hatte? Der zuletzt seinen Podcast mit ZiB2-Anchorman Armin Wolf für die Generation Print auch in Buchform unter dem Titel Der Professor und der Wolf: Das 1 × 1 der Politik publizierte?

Nun: Peter Filzmaier ist so eine Art menschliches Schweizermesser, ein Multifunktionswerkzeug für die Mediengesellschaft. Sein Material und Geschäftsfeld ist Politik in allen Formen. Seinen Stoff walkt er als Wissenschafter, als Kommunikator und als Unternehmer durch.

"Talent ist zwarein Riesenvorteil, aber es genügt nicht", sagt Politikwissenschafter Peter Filzmaier: "Strategische Planung ist das wirklich Wichtige, nicht nur im Sport, auch in der Politik."

Foto: Heribert Corn