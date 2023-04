Mensch und Wildtier

Was Bären anzieht und wie man ein Zusammentreffen entschärft

Rumänien will dreimal so viele Bären wie im Vorjahr töten lassen, Naturschützer sind empört. Wir erklären, wie man sich bei Begegnungen mit den Tieren verhält und warum sie überhaupt in unsere Nähe kommen