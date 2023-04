"Ich muss siegen" heißt das Lied, das der ehemalige Neos-Politiker Matthias Strolz mit Kurt Razelli veröffentlicht hat.

Jetzt machen sich alle, auch der STANDARD, wieder subtil über den ehemaligen Neos-Chef Matthias Strolz lustig. Der hat, nach längerem Aufenthalt in Indien – irgendwas mit Ashram, Yoga, Chakra oder so –, ein Musikvideo herausgebracht, das Ich muss siegen heißt und, äh, interessant sein soll. Wieso nicht? Schließlich gingen auch die Beatles 1968 ein paar Monate nach Indien und lernten bei Maharishi Mahesh Yogi das Meditieren. In einigen ihrer Songs (Within You, Without You) ist der Einfluss indischer Musik deutlich zu hören.

Das sollten mehr Ex-Politiker eine Zeitlang tun. Statt sich gleich in die Welt der internationalen Finanzspekulation zu begeben, wie die Mitglieder der Sebastian-Kurz-WG. Ein bisserl eine Auszeit, Abstand kriegen von allem, eventuell ein Trommelkurs beim Schamanen – das bringt wahrscheinlich mehr inneren Frieden als dieses global Herumgurking. Natürlich – man muss ja von was leben. Alfred Gusenbauer nimmt Rache an den Genossen, indem er einfach eine Mörderkohle zwischen Astana und Baku verdient. Christian Kern verleiht jetzt europaweit Lokomotiven. Werner Faymann ist im Immobiliengeschäft tätig.

Was macht Heinz-Christian Strache übrigens? Man hört so wenig. Vielleicht sollte er auch nach Indien auf Erleuchtung gehen und dann mit einem Musikvideo herauskommen. Er hat doch einmal einen "Strache-Rap" herausgebracht? Vielleicht ist es nicht zu spät. (Hans Rauscher, 21.4.2023)