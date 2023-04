Mamadou Sangare (l./Hartberg) und Konstantin Kerschbaumer im Zweikampf.

Wolfsberg – Der WAC hat am Freitag in der Fußball-Bundesliga trotz eines 0:2-Rückstands die zehnte Saison-Heimniederlage vermieden. Hartberg schien nach Treffern von Mamadou Sangare (5.) und Dario Tadic (53.) auf der Siegerstraße zu sein, die Kärntner holten aber dank Maurice Malone (64.) und Augustine Boakye (76.) doch noch ein Unentschieden und liegen damit in der Qualifikationsgruppe zumindest bis Samstag sieben Punkte vor Ried. Der TSV hat vier Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht.

Die Gäste erwischten einen optimalen Start. Tadic brachte eine Freistoßflanke zur Mitte, Tai Baribos Abwehrversuch landete genau vor den Beinen von Sangare, der mit einem platzierten Flachschuss aus etwa zwölf Metern erfolgreich war. Danach entwickelte sich eine Partie mit wenig Höhepunkten.

Einen Freistoß von Jonathan Scherzer entschärfte Raphael Sallinger per Faustabwehr (17.), der Hartberg-Goalie war auch bei einem Schuss von Malone nicht zu bezwingen (25.). Auf der Gegenseite zischte ein Schuss von Donis Avdijaj nur knapp am langen Eck vorbei (43.). Avdijaj gab auch den ersten Torschuss nach dem Seitenwechsel ab, WAC-Schlussmann Hendrik Bonmann hatte Probleme (49.).

Vermeintliche Vorentscheidung

Vier Minuten später sorgten die Hartberger für die vermeintliche Vorentscheidung. Einen sehenswerten Angriff über Sangare, Dominik Frieser und Avdijaj schloss Tadic mit einem Fersler ab. WAC-Trainer Manfred Schmid reagierte und stellte auf Viererkette um, sein Team schöpfte in der 64. Minute wieder Hoffnung. Adis Jasic flankte zur Mitte, Sallinger wehrte den ersten Versuch von Malone noch ab, war aber beim Nachschuss des Stürmers chancenlos.

In den darauffolgenden Minuten hätten die Hartberger die Partie entscheiden können. Ein Freistoß von Ruben Providence verfehlte nur knapp das Ziel (66.) und Bonmann machte eine Top-Chance von Tobias Kainz zunichte (70.). Das letzte Tor des Abends fiel dann für den WAC. Nach einem Fehler von Thomas Rotter wurde der Schuss von Malone abgeblockt, dafür scorte "Joker" Boakye aus dem Hinterhalt. Die Kopfballabwehr von Ousmane Diakite misslang.

Die Hartberger, die in der Vorwoche einen 0:2-Rückstand gegen Altach noch in ein 2:2 verwandelt hatten, kamen dem Siegestor noch einmal nahe. In der 82. Minute landete ein wohl als Flanke gedachter Freistoß von Kainz aus großer Entfernung an der Latte. (APA; 21.4.2023)

Fußball-Bundesliga (26. Runde) – Qualifikationsgruppe (4. Runde):

WAC – TSV Hartberg 2:2 (0:1)

Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 2.444, SR Jäger

Tore:

0:1 (5.) Sangare

0:2 (53.) Tadic

1:2 (63.) Malone

2:2 (76.) Boakye

WAC: Bonmann – Veratschnig (58. Boakye), Oermann, Piesinger, Schifferl (59. Jasic), Scherzer – Kerschbaumer (58. Kerschbaumer), Omic, Taferner – Baribo (72. Ballo), Malone

Hartberg: Sallinger – Kainz (88. Fadinger), Rotter, Steinwender, Pfeifer – Heil – Frieser, Avdijaj, Sangare (59. Providence), Prokop (59. Diakite) – Tadic (72. M. Horvat)

Gelbe Karten: Schifferl, Scherzer, Taferner, Ballo bzw. Prokop, Heil, Sangare, Providence, Schopp (Trainer)