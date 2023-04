Doskozil will verhindern, dass Ärztinnen und Ärzte in Wahlarztordinationen abwandern. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Nachdem sich diese Woche die vier Ex-SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann in Sachen Parteiführung für die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ausgesprochen haben, zeigte sich der burgenländische Landeshauptmann und Gegenkandidat Hans Peter Doskzil einmal mehr angriffig: "Mir ist es lieber, 100 Parteimitglieder zu gewinnen als vier Ex-Kanzler", sagte Doskozil am Freitag in der ZIB 2 im ORF.

Die am Montag startende Mitgliederbefragung, so holprig sie bis jetzt angelaufen sei, solle Vorbildwirkung für künftige Entscheide über Parteiposten und mögliche Regierungsprogramme haben. Wichtig sei es jedenfalls, in der zerstrittenen Partei "den Bogen über die verschiedenen Strömungen der Sozialdemokratie" zu spannen. Nachsatz: "Ob das gelingt, wird man sehen." Es müsse jedenfalls der Anspruch sein.

"Ende der Zweiklassenmedizin"

Sachpolitisch forderte Doskozil in dem ZIB-Interview ein "Ende der Zweiklassenmedizin". Konkret kritisierte er, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte aus öffentliche Spitälern als Wahlärzte in den niedergelassenen Bereich wechseln, da die Arbeitsbelastung zu hoch sei. Das Burgenland versucht nun, dem entgegenzusteuern, indem es höhere Löhne an Ärztinnen und Ärzte auszahlt.

Damit handelt es sich auch Kritik ein, medizinisches Personal aus anderen Bundesländern abzuwerben. Das lässt Doskozil nicht gelten. Vielmehr wolle das Burgenland einen Anstoß geben, dass auch andere Spitalserhalter – die Bundesländer – mehr bezahlen. Vorbild sei Dänemark, wo es gar keine Wahlärzte gebe.

Migration "zulassen, wo wir sie benötigen"

Der in Sachen Zuwanderung restriktiv auftretende Doskozil spricht sich dafür aus, Migration "dort zuzulassen, wo wir sie benötigen" – also etwa bei Pflegekräften.

Dass all das in Bälde Realität werden könne, glaubt Doskozil nicht. Zum wiederholten Male stuft er die Bundesregierung nämlich als "handlungsunfähig" ein. Der Bund aber müsse mit gesetzlichen Regelungen gegen die Zweiklassenmedizin vorgehen – und dürfe nicht nur die Länder als Spitalserhalter in die Pflicht nehmen, sagte Doskozil in Richtung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). (miwi, 21.4.2023)