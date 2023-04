In ihrem neuen Stück "Purple Spheres" präsentiert die junge Wiener Choreografin Mirjam Sögner ein Zeige- und Versteckspiel mit Alltagsgegenständen

Wer versteht schon eine Rohrzange? Und wie oft denkt jemand zum Beispiel über eine Klammer mit spitzen Zähnen nach, die langes Haar so schön am Hinterkopf zusammenhält? Die Wiener Choreografin Mirjam Sögner hat genau das getan und präsentiert die Bilanz ihrer Reflexionen jetzt gemeinsam mit dem Performer Luan de Lima als Tanzduett im Zieglergassen-Studio des Brut-Theaters.

Das mit viel Liebe zum Detail gebaute Stück unter dem Titel "Purple Spheres" scheint auf den ersten Blick keinen Kommentar zu aktuellen Debatten abzugeben. Aber schon beim ersten Versuch, unter seine Oberfläche zu tasten, wird ein unheimliches Reizthema spürbar.

Fehlendes alarmiert uns

"Purple Spheres" beginnt sehr poetisch mit dem "Marionettentanz" eines bühnengroßen orangen Segeltuchs, das an Schnurzügen befestigt ist, die de Lima bedient. Dieses Segel dient erst als Himmel, wird dann zum Meer, später unter anderem Hintergrund sowie Abdeckung oder auch eine luftgefüllte Blase und als solche Leinwand für Schattenspiele.

In einer Schlüsselpassage hantieren Sögner und de Lima mit unsichtbaren Gegenständen und deuten so an, dass Alltagsbewegungen ohne die sie mit Bedeutung versorgenden Objekte sehr schnell sinnlos erscheinen. Etwas offensichtlich Abwesendes oder Fehlendes alarmiert uns, und die Unmöglichkeit, einen Vorgang zu dekodieren, macht diesen unheimlich.

Realität des Abdeckens

Das erinnert an die revolutionären Erkenntnisse des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan, der die Dinge des alltäglichen Gebrauchs als Körpererweiterungen und Medien beschrieb. Sögner zaubert ihre einfachen "Extensions of Man" in eine performative Traumwelt, die das Auswuchern der immer komplexer werdenden Dinge unserer digital-medialen Gegenwart zu verdrängen scheint.

Aber, wie gesagt, bei "Purple Spheres" geht es um die Realität des Abdeckens. Und schon in der Technik des Lichts von Martin Beeretz und des Sounds von Zosia Hołubowska verbergen sich elektronische Gegenstände als mediale Monstren, die ihre Nutzer einhüllen und entführen. Fazit: Diese gelungene Arbeit hätte bei ihrer Uraufführung mehr Publikum verdient. (Helmut Ploebst, 22.4.2023)