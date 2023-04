Marco Rossi hätte nun Zeit für die NHL. Foto: APA/Getty Images/AFP/Sean M. Haffey

Des Moines (Iowa)/Los Angeles (Kalifornien) – Marco Rossi und Iowa Wild sind in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga AHL ausgeschieden. Das Farmteam des NHL-Klubs Minnesota Wild verlor am Freitag das Heimspiel gegen die Rockford IceHogs mit 3:4 nach Verlängerung und damit die "best of three"-Serie mit 0:2.

Rossi erzielte in der heimischen Wells Fargo Arena vor über 6.000 Zuschauern den Ausgleich zum 2:2 (41.) und bereitete den Führungstreffer von Adam Beckman zum 3:2 (46.) vor, zum Sieg reichte es aber nicht. Offen ist, ob der 21-jährige Vorarlberger nun in den Kader von Minnesota Wild berufen wird, das im NHL-Play-off gegen die Dallas Stars mit 2:1 in Führung liegt. Die Wild gewannen Spiel drei zuhause 5:1 gegen die Stars.

Die Boston Bruins, die in der Hauptrunde der NHL einen historischen Sieg- und Punkte-Rekord aufgestellt hatten, haben am Freitag bei den Florida Panthers mit 4:2 gewonnen. Auch sie führen damit im Play-off in der "best of seven"-Serie mit 2:1.

Die New York Islanders gewannen ebenfalls mit 5:1 gegen die Carolina Hurricanes und verkürzten damit in der Serie auf 1:2. Erst nach 3:24 Minuten in der Verlängerung fiel in Los Angeles die Entscheidung, als Trevor Moore zum 3:2 für die Kings über die Edmonton Oilers traf. Da halfen auch zuvor zwei Treffer von Oilers-Topscorer Connor McDavid nichts. Die L.A. Kings führen damit im Play-off-Achtelfinale der NBA mit 2:1. (APA, dpa, 22.4.2023)

NHL-Ergebnisse von Freitag – Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

New York Islanders – Carolina Hurricanes 5:1. Stand in Serie: 1:2

Florida Panthers – Boston Bruins 2:4. Stand: 1:2

Western Conference:

Minnesota Wild – Dallas Stars 5:1. Stand: 2:1

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 3:2 n.V. Stand: 2:1