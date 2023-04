In Melk gab es Donnerstagnacht ein Großaufgebot der Exekutive. Foto: APA/DOKU NIEDERÖSTERREICH

Melk – Nach den tödlichen Schüssen in Melk ist der 42-jährige Beschuldigte geständig. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich der APA am Samstag mitteilte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion angeordnet. Weiters sei die Verhängung der U-Haft in Aussicht gestellt worden. Vorgeworfen wird dem Mann, am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus den 62-jährigen Lebensgefährten der Mutter erschossen zu haben.

Der Beschuldigte verschanzte sich in der Folge am Dachboden des Objekts. Nach Stunden erfolgte der Zugriff, wobei Schüsse fielen. Der 42-Jährige wurde festgenommen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (APA, 22.4.2023)