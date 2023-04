Sind Originalverpackung und Schutzfolien einmal weg, dann ist es vorbei mit dem wertvollen Sammlerstück. Foto: Youtube/MKBHD

Das Sammeln begehrter Konsumgüter hat für die meisten von uns einen entscheidenden Haken: Ihr Wert wird ausschließlich dadurch bestimmt, dass sie möglichst unberührt sind. Im Idealfall sind solche Gegenstände noch originalverpackt und versiegelt, und fristen unbenutzt ein langes Dasein in Lagern oder Vitrinen. Besonders begehrt ist die erste iPhone-Generation, Exemplare in so einem Zustand erzielten in den letzten Monaten immer wieder absolute Mondpreise. Aber was steckt nach all den Jahren noch hinter der Schutzfolie?

Marques Brownlee

Der populäre Tech-Youtuber Marques Brownlee hat eines dieser Einhörner für mehr als 40.000 Dollar ersteigert – und zum Leidwesen aller Sammlerherzen nicht in die Vitrine gestellt, sondern die Verpackung geöffnet und reingeschaut.

Warnung vor Betrügern

Ein unangetastetes Gerät mit Kürzeln wie "MISB", also "mint in sealed box", zu erhalten ist gar nicht so leicht. Bei insgesamt nur sechs Millionen Stück, die produziert worden sind, wird die Wahrscheinlichkeit nach all den Jahren logischerweise zunehmend geringer, noch ein unberührtes Exemplar ergattern zu können.

Brownlee warnt deshalb gleich am Anfang des Videos davor, dass er in diesem Zusammenhang schon viel Betrug mitbekommen habe. Der Originalzustand gebrauchter iPhones würde im Nachhinein mit ein bisschen Folie und einer Heißluftpistole vorgegaukelt, um gutgläubige Sammler tausende Dollar für ein Smartphone abzuluchsen, das in Wahrheit nur noch einen Bruchteil wert ist.

"Brand new, but not so brand new"

In diesem Fall hat der Youtuber das iPhone bei einem Auktionshaus ersteigert, das im Vorfeld mit Gutachten und Röntgenbildern die Echtheit des Zustandes versicherte. Wirklich verlassen kann man sich aber auch auf solche Angaben nicht. Für 40.320 Dollar bekam Brownlee das alte Smartphone jedenfalls in einer gigantischen Holzbox geliefert, als würde es sich um einen seltenen archäologischen Fund handeln.

Foto: Youtube/MKBHD

Bei genauerer Inspektion stellt sich heraus, weshalb dieses Exemplar billiger gewesen sein dürfte als die Rekordverkäufe: Schon ein Riss in der Folie kann den Preis offenbar um mehrere tausend Dollar senken. Mysteriös erscheint auch ein vermutlich originaler "Lucky you"-Sticker auf der Verpackung, dessen Bedeutung nicht einmal eine Anfrage bei Apple beantworten konnte.

Funktionsfähiges iPhone

Beim Öffnen der Verpackung kristallisierte sich nach und nach heraus, dass es sich tatsächlich um ein nagelneues iPhone gehandelt haben dürfte – und unabhängig davon auch, dass das Gerät dadurch nur noch einen Bruchteil seines letzten Verkaufspreises wert ist. Kleines Trostpflaster: Bei der ersten Version des iPhone ist jede Menge Zubehör dabei, wovon man als Käufer der aktuellen Serie nur träumen kann. Nach dem Austausch des beiliegenden Ladegeräts, das die lange Lagerzeit nicht überlebt haben dürfte, konnte das iPhone auch tatsächlich noch in Betrieb genommen werden.

Wer jetzt zu Vermutungen neigt, dass Marques Brownlee diesen "Unboxing-Gag" nur deshalb veröffentlichte, damit er Aufmerksamkeit bekommt: Mit bald 20 Millionen Followern ist MKBHD, wie er auf Youtube eher bekannt ist, ein absolutes Schwergewicht in der Branche und hat solche Aktionen eigentlich nicht nötig. Ungelegen dürfte es ihm freilich auch nicht kommen, dass das Video innerhalb eines einzigen Tages mehr als 2,1 Millionen Mal aufgerufen worden ist. Und für die Öffentlichkeit besteht wenigstens die Hoffnung, dass das Bewusstsein für Sammler-Scams erhöht worden ist. (bbr, 22.4.2023)