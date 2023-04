Bozen – Zu Hause hat es zweimal nicht geklappt, in der Bozener Eiswelle ist Red Bull Salzburg am Freitag aber die perfekte Revanche geglückt. Die Saison der ICE-Eishockeyliga gipfelte in einem dramatischen Entscheidungsspiel, das die Salzburger gegen HCB Südtirol mit mentaler Stärke für sich entschieden. Mit späten Treffern drehte die Mannschaft von Trainer Matt McIlvane die Partie und sicherte sich mit einem 2:1-Sieg seinen achten Titel in der länderübergreifenden Liga.

Zwei Matchpucks vergeben und mit einem 0:1-Rückstand ins letzte Drittel der Saison gegangen – nur noch zehn Minuten fehlten zum bitteren Déjà-vu der Salzburger. So wie 2014 und 2018, jeweils sogar mit Heimvorteil im finalen Match, drohte auch im dritten Titelduell mit den Südtirolern eine Enttäuschung. Kapitän Thomas Raffl (51.) und Nicolai Meyer (59.) mit ihren Treffern und Torhüter Atte Tolvanen, der so wie im vergangenen Jahr zum MVP der Finalserie gekürt wurde, sorgten aber noch für ein Happy End und die erfolgreiche Titelverteidigung.

Ein emotionaler Moment. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

"Unglaublich und unbeschreiblich. Das ist heuer eine ganz andere Geschichte. Kompliment an Bozen, es waren die zwei besten Mannschaften des Grunddurchgangs im Finale. Es war eine enge Serie, das Momentum ist hin und her gegangen. Bei uns in der Truppe hat man einfach gemerkt, der Glaube ist nie verloren gegangen ", sagte Raffl, der kurz nach 22.00 Uhr die Karl-Nedved-Trophy in die Höhe stemmen durfte, ins Puls-24-Mikrofon.

"Wir haben gewusst, wir haben das Zeug dazu und wir sind am Ende belohnt worden. Wir haben das gemeinsam geschafft, darauf können wir stolz sein", sagte Raffl weiter. Über seine persönlichen Zukunft: "Ich will einfach die Jungs genießen, wir haben die ganze Saison hart gearbeitet und jetzt wollen wir zeigen, wie wir feiern können.

Malheur: Die Trophäe, zweigeteilt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Trainer Matt McIlvane dachte nach einer "meisterlichen" Bierdusche auch an den verstorbenen Red-Bull-Gründer. "Diesen Titel widme ich Dietrich Mateschitz, ohne ihn gäbe es kein Eishockey in Salzburg. Zudem danke ich allen, die das mit ihrer harten Arbeit möglich gemacht haben." Zur spannenden Entscheidung fand auch der US-Amerikaner großes Lob für Bozen. "Wir haben gewusst, es wird eng. Den Puck dann reinfliegen zu sehen, war natürlich eine große Erleichterung", gestand McIlvane.

Bullen-Headcoach Matt Mcilvane und Thomas Raffl Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Für den US-Amerikaner war es vielleicht die letzte Partie an der Salzburger Bande, laut Medienberichten wird der 37-Jährige den Klub als zweifacher Meister verlassen.

Großen Mitanteil in der Finalserie hatte auch Goalie Atte Tolvanen, vor allem im Entscheidungsspiel. Den MVP-Titel im Play-off wollte er aber nicht hervorheben. "Wir schaffen es nur gemeinsam. Ich liebe es, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Ohne sie wäre ich gar nichts." Der Titel fühle sich für ihn "surreal" an. "Wie mein alter Trainer gesagt hat: Bier schmeckt nach einem Titelgewinn noch einmal besser." Es sollte der Beginn einer Party sein, die wohl bis in die frühen Morgenstunden gedauert hat.

Karriereende für Thomas Koch

Am Samstag ist auch eine lange Karriere zu Ende gegangen. Thomas Koch hat nach 24 Profisaisonen einen Schlussstrich gezogen. Inklusive der Nachwuchs-Jahre beim KAC war der nun 39-Jährige seit Beginn der Neunziger auf dem Eis, sein Debüt in der Kampfmannschaft der "Rotjacken" hatte er 16-jährig am 10. Dezember 1999 gegeben. Gut zwei Jahre später folgte das erste von 153 Länderspielen. Auf Profi-Debüt brachte er es auf 1.508 Matches, zehnmal wurde er österreichischer Meister.

Vier seiner zehn Titel heimste Koch mit Salzburg ein, elf Mal war er bei Weltmeisterschaften dabei – 2003, 2004, 2007, 2009, 2011 und 2013 in der höchsten Spielklasse. 2014 in Sotschi war Koch auch bei Olympischen Spielen dabei. Für den KAC brachte es der Routinier auf 227 Tore und 442 Assists und damit 1.669 Punkte, auch in seinem letzten Match am 18. November 2022 erzielte er einen Treffer. Insgesamt 1.221 Scorer-Punkte wurden es laut KAC-Angaben. Oliver Pillioni, General Manager des KAC, verriet, dass Koch dem Klub in beratender Funktion erhalten bleiben werde.

"Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war keine einfache, aber eine sehr gut überlegte", wurde Koch am Samstag in einer KAC-Aussendung zitiert. Er konnte länger als geplant spielen, eine Fußverletzung aus dem Vorjahr habe ihn aber lange außer Gefecht gesetzt. Heuer seien komplizierte Brüche in der Hand dazugekommen. "Ich denke, das waren zwei Zeichen von oben, die mir signalisiert haben, dass es an der Zeit ist, dankbar zu sein und gleichzeitig anzuerkennen, dass das Kapitel aktives Profieishockey zu schließen ist", ließ der Familienvater wissen. (APA, red, 22.4.2023)

ICE Hockey League vom Freitag

Finale (best of seven), 7. Spiel:

HCB Südtirol – Red Bull Salzburg 1:2 (0:0,1:0,0:2)Tore: C. Hults (27./PP) bzw. Th. Raffl (51.), Meyer (59.)Endstand in der Serie: 3:4

Die Final-Ergebnisse Südtirol – Salzburg:1:0 (h), 0:1 (a), 1:4 (h), 0:3 (a), 4:3 n.3.V (h), 4:3 (a), 1:2 (h)