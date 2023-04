München – Eine Woche nach Sam Weissborn in Monte Carlo ist Österreich am Sonntag schon wieder im Doppel-Endspiel eines ATP-Turniers vertreten: Alexander Erler und Lucas Miedler qualifizierten sich am Samstag in München für ihr insgesamt drittes Saison-Finale nach Acapulco (Titel) und Marrakesch. Erler/Miedler besiegten die Inder Yuki Bhambri/Saketh Myneni (IND) mit 7:6(4), 6:3 und gehen auf ihren insgesamt vierten Turniersieg los.

Allerdings kommt es im Kampf um die Trophäe an der Isar nicht zum erhofften Duell mit einem Österreicher. Der ebenfalls im Halbfinale vertreten gewesene Vorarlberger Philipp Oswald musste sich an der Seite des Niederländers Robin Haase dem topgesetzten deutschen Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz mit 6:7(8), 2:6 geschlagen geben. Für den 37-jährigen Oswald war es dennoch das bisher beste Resultat dieses Jahres.

Vor einer Woche hatten Krawietz/Pütz gegen Romain Arneodo/Sam Weissborn in Monte Carlo im Semifinale verloren, Arneodo/Weissborn unterlagen nach ihrem Sensationslauf im Fürstentum dann im Finale Ivan Dodig/Austin Krajicek (CRO/USA) erst nach zwei vergebenen Matchbällen. (APA, 22.4.2023)