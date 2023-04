Der deutsche Zweitligist gewinnt nach neun sieglosen Auswärtspartien 3:1 in Bielefeld

Louis Schaub glänzte als Vorbereiter und Vollstrecker. Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bielefeld – Nach neun sieglosen Auswärtspartien in Serie hat Hannover 96 den freien Fall in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verhindert und den ersten Sieg in der Fremde seit September 2022 geschafft. Die Niedersachsen gewannen das Duell mit Konkurrent Arminia Bielefeld auch dank Louis Schaub mit 3:1. Der Ex-Rapidler bereitete das 1:0 von Doppeltorschütze Cedric Teuchert vor und erzielte das Tor zum Endstand selbst. Hannover ist im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld nun Zehnter. (APA/dpa, 22.4.2023)