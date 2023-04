Wöber (Mitte) und Leeds hatten am Samstag nichts zu lachen. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

London – Maximilian Wöber hat am Samstag sein Comeback in der englischen Fußball-Premier-League gegeben, zu feiern gab es dabei aber nichts. Wöbers Leeds United bezog beim Auswärts-1:2 gegen Fulham die dritte Niederlage in Folge und könnte am späteren Samstag noch auf einen Abstiegsrang abrutschen. Wöber spielte gut einen Monat nach seiner im ÖFB-Team erlittenen Oberschenkelverletzung als Linksverteidiger durch.

Harry Wilson (58.) und Andreas Pereira (72.) erzielten Fulhams Tore, es waren die Saisongegentore 61 und 62 für Leeds, das zuletzt 1:6 gegen Liverpool und 1:5 gegen Crystal Palace verloren hatte. Ein Eigentor von Joao Palhinha war für die von Javi Gracia trainierten Peacocks zu wenig (79.), um im dritten Saisonduell doch einmal anzuschreiben.

Wöber und die weiteren Ex-Salzburger Rasmus Kristensen und Brenden Aaronson erwartet in den kommenden Wochen beinharter Abstiegskampf. Als nächstes geht es gegen die direkte Konkurrenz aus Leicester und Bournemouth, danach folgen mit Manchester City, Newcastle und auch Tottenham größere Kaliber. (APA, 22.4.2023)