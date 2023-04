Salzburg-Wahl

58 Postings

Wer ist Marlene Svazek?

Die Salzburger FP-Landesparteiobfrau ist das weibliche Aushängeschild der FPÖ – gemäßigt im Auftreten, inhaltlich hart. Die Wahl am Sonntag entscheidet, ob die 30-Jährige in Salzburg mitregiert oder in den Bund geht