Linz – Blau Weiß Linz hat sich im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Liga wieder einmal auf Goalgetter Ronivaldo verlassen dürfen und bleibt Tabellenführer SKN St. Pölten auf den Fersen. Ronivaldo gelang am Samstag beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Dornbirn aus einem Abstauber der entscheidende Treffer (62.). Es war sein siebentes Tor in den vergangenen fünf Ligaspielen. Mit insgesamt 14 Saisontoren führt der Brasilianer nun gleichauf mit Lieferings Karim Konate auch die Schützenliste an.

In der 96. Minute ließ Ronivaldo alleine vor Dornbirn-Torhüter Raphael Zwischenbrugger die Riesenchance auf das 2:0 aus. Sein Teamkollege Paul Mensah hatte zuvor die Latte getroffen (84.), Dornbirn-Verteidiger Cavafe sah Gelb-Rot (89.). Die Linzer feierten den siebenten Liga-Heimsieg in Folge. Sie liegen damit weiterhin einen Punkt hinter Tabellenführer St. Pölten, der sich bereits am Freitag mit 2:0 gegen die Admira durchgesetzt hatte. Der drittplatzierte GAK trifft am Sonntag (10.30 Uhr) im Steiermark-Duell auswärts auf Lafnitz. (APA, red, 22.4.2023)

Ergebnisse 2. Liga – 24. Runde:

Freitag

SKU Amstetten – SK Sturm Graz II 5:0 (2:0)

SV Horn – Young Violets Austria Wien 1:2 (1:0)

FAC Wien – FC Liefering 3:1 (1:1)

Kapfenberger SV – Vienna 3:0 (0:0)

Rapid Wien II – Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

SKN St. Pölten – FC Admira 2:0 (1:0)

Samstag

Blau Weiß Linz – FC Dornbirn 1:0 (0:0)

Sonntag

SV Lafnitz – GAK 10.30