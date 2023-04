Goalgetter Atdhe Nuhiu rettet Altach den Punkt. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Das 1:1 (0:0) zwischen Altach und der SV Ried veränderte im Tabellenkeller nichts, nach wie vor liegen die Vorarlberger zwei Punkte vor den Oberösterreichern. Die führten dank Seifedin Chabbi (55.) am Samstag auswärts zwar bis zur 73. Minute verdientermaßen, fingen sich dann aber den Ausgleich durch Atdhe Nuhiu ein. Ried gab ein deutliches Lebenszeichen, konnte in den jüngsten 14 Spielen aber nur einen Sieg feiern.

Ried-Coach Maximilian Senft forderte Mut und Intensität und dürfte durchaus seine Freude gehabt haben. Mit aggressivem Pressing sowie schnellem Spiel in die Spitze suchte seine Truppe den Weg zum Altacher Tor und fand diesen auch mehrmals. Das deutlich gefährlichere Team zu sein, reichte aber nicht. Mehr als ein schwacher Abschluss durch Chabbi (5.) schaute vorläufig nicht heraus. Später knallte der Stürmer den Ball aus Kurzdistanz drüber (24.), seinen Heber über Altach-Goalie Tino Casali klärte Lukas Gugganig per Fallrückzieher knapp vor der Linie (34.).

Dass es zur Pause 0:0 stand, war schmeichelhaft für Altach, das in den ersten 45 Minuten kaum Offensivkraft entwickelte, geschweige denn Chancen kreierte. Stefan Haudum gab in der 23. Minute Altachs ersten Torschuss ab, Samuel Sahin-Radlinger hielt problemlos. Umso überraschender fiel der Start in die zweite Hälfte aus: Nach der ersten defensiven Unsicherheit Rieds schoss Jan Jurcec ans Außennetz (47.), kurz darauf musste sich Sahin-Radlinger bei einem Weitschuss des eingewechselten Jan Zwischenbrugger ordentlich strecken (49.).

Ried schlug nach kurzem Schreckmoment aber zurück und belohnte sich in der 55. Minute für die Mühen: Nach Pomer-Ecke segelte Chabbi heran und machte die liegengelassenen Chancen per Kopf vergessen. Wieder zehn Minuten danach erhöhte der Routinier nach langem Zuspiel und Kopfablage Christoph Langs auf 2:0, wegen Abseits' wurde Altachs Gnadenfrist aber verlängert. Und die "Ländle"-Truppe nützte sie: Nuhiu warf sich in einen Abpraller von der Stange und mischte die Karten neu.

Ried war auch im Finish dem Sieg näher – und hatte doppelt Pech: Chabbi köpfelte an die Stange (77.), Aleksandar Lutovac klopfte ebenfalls per Kopf an der Latte an (83.).

Großer Schritt für Lustenau

Austria Lustenau hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Aufsteiger setzte sich am Samstag bei der WSG Tirol mit 2:0 (0:0) durch und baute seinen Vorsprung auf die Wattener an der Spitze der Qualifikationsgruppe auf vier Punkte aus. Der Vorsprung auf Schlusslicht SV Ried beträgt sechs Runden vor Schluss bereits elf Zähler. Die Tore in Innsbruck erzielten Lukas Fridrikas per Elfmeter (56.) sowie Anderson per Kopf (75.).

Bei der WSG kehrte Kapitän Ferdinand Oswald nach überstandenen Rückenproblemen ins Tor zurück. Ansonsten blieb die Startformation gegenüber dem jüngsten 1:1 in Ried unverändert. Lustenau-Trainer Markus Mader stellte seine Offensive an drei Positionen um, im Sturmzentrum startete Anthony Schmid. Kapitän Matthias Maak kam bereits Mitte der ersten Hälfte für den verletzten Abwehrchef Jean Hugonet in die Partie.

Lustenau agierte im 5-4-1-System enorm defensiv. Die WSG hatte zwar mehr vom Spiel, vor der Pause aber nur zwei klare Torchancen. Nach eigenem Abstoß und einer schnellen Aktion scheiterte Tim Prica am lange stehen gebliebenen Lustenau-Keeper Domenik Schierl (8.). Zu dessen Beute wurde auch ein zu zentral angetragener Kopfball von Kofi Schulz (41.).

Die zerfahrene Partie nahm nach der Pause etwas Fahrt auf. WSG-Stürmer Thomas Sabitzer schob den Ball aus Abseitsposition am Tor vorbei (51.). Nach einem Ballgewinn der Lustenauer ging es schnell: Hakim Guenouche lief mit dem Kopf bei Raffael Behounek auf, der Video-Assistent (VAR) schritt bei der folgenden, harten Elfmeter-Entscheidung nicht ein. Den Strafstoß verwandelte Fridrikas sicher.

WSG-Coach Thomas Silberberger reagierte mit einem Dreifachwechsel, verhalf unter anderem Mittelfeldmann Bror Blume zu seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause. Schulz köpfelte abermals zu zentral auf Schierl (67.). Auf der Gegenseite scheiterte der eingewechselte Cem Türkmen mit der Großchance auf das 2:0 an Oswald, den Abpraller brachte Anderson nicht im Tor unter (71.).

Die Vorentscheidung war aber nur aufgeschoben: Die WSG brachte nach einem Corner den Ball nicht weg. Anderson, der eine Minute zuvor noch mit einem Seitfallzieher Oswald getroffen hatte, verwertete eine Flanke von Tiefenbach per Kopf. Der Brasilianer erzielte damit auch im dritten Saisonduell mit Wattens einen Treffer.

Die Lustenauer landeten ihren fünften Sieg in den vergangenen sechs Bundesliga-Runden. Erstmals in der Clubgeschichte gelangen im Oberhaus drei Auswärtssiege in Folge – allesamt mit 1:0. In den 62 Bundesliga-Auswärtsspielen davor hatten die Vorarlberger nur einmal kein Gegentor kassiert. Nun können sie sich zusehends auch mit dem Europacup-Play-off auseinandersetzen, das im Vorjahr die WSG erreicht hatte. Die Wattener holten aus den jüngsten neun Runden nur einen Sieg. In der Qualigruppe halten sie bei vier Punkten aus vier Spielen. (APA, 22.4.2023)

Qualifikationsgruppe (4. Runde):

SCR Altach – SV Ried 1:1 (0:0)

Altach, Cashpoint Arena, 4.429, SR Gishamer

Tore:

0:1 (55.) Chabbi

'1:1 (73.) Nuhiu

Altach: Casali – Strauss, L. Gugganig, Edokpolor, Herold – Jäger, Haudum (68. Tartarotti) – Thurnwald (46. Zwischenbrugger), Bischof (86. Lazetic), Jan Jurcec (68. Abdijanovic) – Nuhiu

Ried: Sahin-Radlinger – Ungar, Lackner, Plavotic, Jurisic – Lutovac, Martin, Pomer – Lang (84. Mikic), Chabbi, Beganovic (69. Monschein)

Gelbe Karten: Strauss, Nuhiu bzw. Pomer

WSG Tirol – SC Austria Lustenau 0:2 (0:0)

Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 2.750 Zuschauer, SR Harkam.

Tore:

0:1 (56.) Fridrikas (Elfmeter)

0:2 (75.) Anderson

WSG: Oswald – Ranacher (62. Rogelj), Bacher, Behounek, Schulz – Sulzbacher, Müller, Naschberger (63. Blume), Ertlthaler (69. Skrbo) – Sabitzer, Prica (62. Forst)

Lustenau: Schierl – Anderson, Adriel (46. Gmeiner), Hugonet (26. Maak), Grujcic, Guenouche – Fridrikas (79. Cheukoua), Surdanovic (70. Tiefenbach), Grabher, Diaby – Schmid (46. Türkmen)

Gelbe Karten: keine bzw. Anderson, Fridrikas