Alaba fehlte verletzt. Barca-Trainer Xavi berief den 15-jährigen Lamine Yamal in den Profi-Kader

Real gibt die Liga nicht auf. Foto: IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Madrid – Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga Spitzenreiter FC Barcelona mit einem Sieg wieder ein wenig unter Druck gesetzt. Die "Königlichen" feierten am Samstagabend ohne den an der Wade verletzten ÖFB-Star David Alaba einen 2:0-(1:0)-Erfolg gegen Celta Vigo. Damit verkürzten die Madrilenen den Rückstand acht Spiele vor Saisonende vorerst auf acht Punkte. Für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti trafen Marco Asensio (42.) und Eder Militao (48.).

Barcelona kann am Sonntag (16.15 Uhr) im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Atletico Madrid nachlegen, zuletzt gab es in der Liga aber zwei torlose Unentschieden gegen Getafe und Girona. Barca-Trainer Xavi berief für den Kracher erstmals den erst 15-jährigen Lamine Yamal in den Profi-Kader. "Er ist anders. Er kann hier im Verein eine Ära prägen. Er hat großartig trainiert und kann uns auch mit 15 Jahren schon helfen", sagte Xavi vor dem Duell mit Atlético. Sein Team kann erstmals wieder auf die seit Wochen verletzt gewesenen Pedri und Frenkie de Jong setzen.

Die Überraschung war aber die Nominierung von Yamal. Sollte der Rechtsaußen zum Einsatz kommen, würde er der "jüngste jemals in der Vereinsgeschichte für ein Liga-Spiel nominierte Spieler" sein, sagte ein Sprecher des Clubs auf Anfrage. (APA; 23.4.2023)