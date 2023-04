Es ist vollbracht. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Landshut – Österreichs Eishockey-Nationalteam ist die Revanche im zweiten Testspiel gegen Deutschland gelungen. Die ÖEHV-Auswahl setzte sich am Samstag in Landshut nach einer starken Leistung mit 3:2 (1:1,1:0,0:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen durch. Den ersten Ländervergleich am Donnerstag hatte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader noch mit 0:2 verloren. Bei der WM im Mai in Tampere ist Deutschland ein Gruppengegner der rot-weiß-roten Auswahl.

Im entscheidenden Penaltyschießen behielten die Bader-Schützlinge ihre Nerven. Während KAC-Profi Lukas Haudum, Henrik Neubauer (Zell am See) und Dominic Zwerger (Ambri-Piotta) trafen, gelang den Gastgebern kein Treffer gegen Goalie Bernhard Starkbaum. "Ich bin vor allem mit der Leistung sehr zufrieden und natürlich auch glücklich über den Sieg. Ich bin vor allem deshalb glücklich, weil er verdient ist", betonte Bader.

Bei Haudum war die Freude über den 18. Sieg im insgesamt 79. Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen groß. "Ein Sieg gegen Deutschland tut sehr gut", sagte der 25-Jährige. Starkbaum, "Man of the Match", sieht die Mannschaft auf dem richtigen Weg. Aber: "Wir müssen weiter hart arbeiten und haben noch einige Schritte zu gehen, um in Finnland erfolgreich zu sein."

Zuvor hatten die Österreicher im Gegensatz zum ersten Duell einen deutlich besseren Start erwischt. Haudum traf vor 4.408 Zuschauern nach sieben Minuten im Powerplay zur Führung, Maximilian Kammerer (12.) glich kurz darauf allerdings aus. Im ersten Drittel verzeichnete Österreich insgesamt 16 Schüsse aufs Tor, die Gastgeber nur vier. Der Trend setzte sich auch im zweiten Drittel fort, Neubauer erzielte im Powerplay (29.) sein erstes Tor im ÖEHV-Trikot. Im Schlussdrittel glich Nico Sturm, der 27-jährige NHL-Profi von den San Jose Sharks feierte sein Länderspiel-Debüt, nach 52 Sekunden erneut aus.

Im Rahmen der WM-Vorbereitung geht es für die ÖEHV-Auswahl ab Dienstag mit einem fünftägigen Teamcamp in Wien weiter. Dabei steht ein Testspiel-Doppel gegen Tschechien, den WM-Dritten im Vorjahr, auf dem Programm. Am Donnerstag (18.30 Uhr) steigt das erste Duell in Wien, am Samstag (16.00 Uhr/beide live ORF Sport +) wird in Brünn gespielt. Bader werde nun weitere Selektionsentscheidungen vornehmen, von Meister Salzburg werde er nur die jüngeren Spieler wie Oliver Achermann, David Reinbacher und Thimo Nickl einberufen. Die Akteure mit viel Eiszeit erst eine Woche später. (APA; 23.4.2023)

Länderspiel in Landshut:

Deutschland – Österreich 2:3 (1:1,0:1,1:0,0:0,0:1)

Tore: Kammerer (12.), Sturm (41.) bzw. Haudum (7./PP, entscheidender Penalty), Neubauer (29./PP)