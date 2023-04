Auf der Straße funktioniert das Fahrrad mit den quadratischen Reifen ganz passabel. Foto: Screenshot Youtube "The Q"

Youtubekanäle von und für Bastler produzieren seit einigen Jahren regelmäßig virale Videos und landen in den Charts der Videoplattform. Viele nehmen sich dabei die ASMR-Videos zum Vorbild: Die Protagonistinnen und Protagonisten sprechen nicht, der Sound kommt von Trennscheiben, Schweißgeräten, Hämmern und Drehbänken.

Ein solcher Kanal ist "The Q" und dieser ist mit 13,4 Millionen Followern auch nicht irgendwer – den kreativen Basteleien sei Dank. Vom Hundefutter-Portionierer über Zuckerlspender bis zur Zapfanlage können sich die Zusehenden hier Inspirationen holen. Besonders populär sind aber die ausgefallenen Fahrrad-Basteleien. Die Creator hinter "The Q" fahren etwa mit Kreissägeblättern am Fahrrad über einen zugefrorenen See oder demonstrieren, wie man ein Fahrrad fährt, dessen Hinterrad in zwei Teile geschnitten wurde.

Kettenantrieb am Quadrat-Bike

Nun hat sich "The Q" aber Kettenfahrzeuge zum Vorbild genommen und ein Fahrrad gebaut, das sich mit quadratischen Reifen fortbewegt. Der Trick: Die Räder selbst drehen sich nicht, der Rahmen dient als eine Art Schiene, auf der die Fahrradketten laufen. Darauf hat "The Q" Teile eines Fahrradreifens geschraubt und fertig ist das erstaunliche Gefährt.

The Q

Zugegeben: Ganz alltagstauglich dürfte das Fahrrad mit dem Panzerantrieb nicht sein, zumindest ist "The Q" nur bei einer Ausfahrt auf einer völlig ebenen Straße zu sehen. Steigungen oder im Gelände dürften für das eigenwillige Fahrrad wohl zum Problem werden.

Schlechtes Game als Vorbild

Inspiriert wurden die Bastlerinnen und Bastler ausgerechnet von alten Videospielen. Die älteren Semester erinnern sich bestimmt an Titel aus den späten Neunzigern und frühen 2000er-Jahren, als runde Objekte in Games aus Vielecken zusammengesetzt wurden – je nach Entwicklungsaufwand. Als Ideengeber für das Fahrrad diente das Spiel "Enter des Matrix" aus dem Jahr 2003. Dieses war beim Erscheinen in einem schauderhaften technischen Zustand. Neben anderen Fehlern, Bugs und einem furchtbaren PC-Port waren waren die Reifen der schwarzen Limousinen der Agenten viereckig.

Mehr Tipps für Bastler

Wer jetzt auf den Bastler-Geschmack gekommen ist und alle Videos von "The Q" durchgeschaut hat, der kann sich mit "Hacksmith Industries" weitere Inspirationen holen – etwa wie man ein echtes Lichtschwert baut. Wer lieber ASMR-Basteleien sucht und gut gemachte Restaurationen zu schätzen weiß, ist bei "my mechanics" richtig. Wer dem ehemaligen Mythbuster und Bühnenbildner Adam Savage in seiner Werkstatt zusehen möchte, kann das mit "Adam Savage’s Tested" tun. "Top Gear" und "The Grand Tour"-Veteran James "Captain Slow" May war Host einer Show namens "The Reassembler" in der er Geräte wie ein Radio zuerst auseinandernahm und dann wieder zusammenbaute. Den Reupload gibt es hier für alle, die gerne ein Nickerchen machen würden. (pez, 23.4.2023)