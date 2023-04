Die Lakers sind auf Kurs. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Los Angeles – Die Los Angeles Lakers sind in ihrer Play-off-Auftaktserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder in Führung gegangen. Die Kalifornier besiegten die Memphis Grizzlies am Samstag zu Hause mit 111:101 und stellten in der "best of seven"-Serie auf 2:1. Die Lakers wurden von Anthony Davis, der 31 Punkte und 17 Rebounds markierte, und LeBron James mit 25 Zählern angeführt. 45 Punkte und 13 Assists ihres Topmannes Ja Morant waren für die Grizzlies zu wenig.

Die Gastgeber lagen nach einem furiosen ersten Viertel bereits 35:9 voran. Im Finish drehte Morant auf. 29 Punkte erzielte der 23-Jährige bei seinem Comeback alleine im Schlussviertel. Letztlich reichte es aber nicht, um das Spiel noch zu drehen. Spiel zwei, das einzige, das sein Team bisher gewonnen hat, hatte Morant wegen einer Verletzung an der Hand verpasst.

Die Milwaukee Bucks gerieten ohne ihren wegen Rückenproblemen nicht zur Verfügung stehenden Superstar Giannis Antetokounmpo gegen die Miami Heat mit 1:2 in Rückstand. Das beste Team der regulären Saison verlor in Florida 99:121. Vor dem Einzug ins Conference-Halbfinale steht mit den Phoenix Suns dagegen ein weiterer Titelfavorit. Das Team um Superstar Kevin Durant (31 Punkte) setzte sich bei den Los Angeles Clippers 112:100 durch und führt in der Serie mit 3:1. (APA; 23.4.2023)

NBA-Ergebnisse vom Samstag – Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

Miami Heat – Milwaukee Bucks 121:99 – Stand in der Serie: 2:1

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 88:96 – Endstand der Serie: 0:4

Western Conference:

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 111:101 – Stand 2:1

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 100:112 – Stand 1:3