"Immortals of Aveum" soll im Juli erscheinen. Doch das Spiel dürfte aufgrund seines Hardwarehungers an den meisten Gamern vorbeigehen

Um "Immortals of Aveum" spielen zu können, ist ein sehr schneller Gaming-PC nötig. Foto: Electronic Arts

Die Unreal Engine 5 sieht spektakulär aus, so spektakulär, dass manchem Entwicklerstudio unterstellt wird, es hätte die Spielegrafik durch echte Filmszenen ersetzt. Mit der grafischen Pracht steigen auch die Anforderungen an die eigene Hardware und auf vielen Gaming-PCs dürfte die neue Generation von Spielen gar nicht erst stabil laufen. Das jüngste Beispiel ist "Immortals of Aveum". Der Shooter von EA soll im Juli erscheinen und dürfte aufgrund seiner Hardwareanforderungen viele Gamer von vorneherein ausschließen.

2080 Super als Minimalanforderung

Wer den optisch sehr an Bungies "Destiny 2" erinnernden Shooter in Full HD mit 60 Frames pro Sekunde spielen will, braucht mindestens eine RTX 2080 Super oder eine RX 5700 XT, sowie einen Intelprozessor ab dem Core i7 9700 oder dem AMD Ryzen 7 3700X. Dazu sollten 16 GB RAM verbaut sein und auf 110 Gigabyte Speicherplatz frei sein. Eine SSD wird darüber hinaus dringend empfohlen. Das alles reicht für einen mittleren Detailgrad. Dies geht aus einem vom Entwicklerstudio veröffentlichten Beitrag in der Steam Community hervor.

Immortals of Aveum

Zwar handelt es sich bei den oben genannten Grafikkarten um Modelle aus dem Jahr 2019, diese reichten bislang völlig für Spiele in Full HD aus und waren selten als Minimalanforderung angegeben. Wer den kommenden Shooter in hohen Details mit WQHD in 60 Frames genießen will, braucht mindestens eine RTX 3080 Ti (12 GB VRAM) oder eine RX 6800 XT sowie einen Core i7 12700 oder einen Ryzen 7 5700X. Wobei angemerkt werden muss, dass die meisten Besitzerinnen und Besitzer der oben genannten Grafikkarten ihre Spiele wohl eher mit 144 Frames pro Sekunde genießen. Bei diesen Anforderungen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Konsolen der letzten Generation, also die Playstation 4 sowie die Xbox One, ebenfalls nicht unterstützt werden.

Die Spielerschaft ist wenig begeistert

In den einschlägigen Foren und dem dazugehörigen Subreddit ist der Unmut jedenfalls groß und viele Redditors kündigen bereits an "Immortals of Aveum" auszulassen, auch den Vorwurf das Spiel wäre eine reine Tech-Demo liest man häufiger.

Chief Technology Officer Mark Maratea rechtfertigt die Entscheidung damit, bei den technischen Features der Unreal Engine 5 "all in" zu gehen: "Man kann in anderen Fantasy-Spielen sehen, dass sie sich bei einigen Details zurückgehalten haben, weil es nicht praktikabel war. Wir haben uns entschieden, nicht praktisch zu sein. Aber um all das zu ermöglichen, mussten wir die schwere Entscheidung treffen, ältere Grafikkarten und die vorherige Konsolengeneration nicht zu unterstützen." (pez, 23.4.2023)