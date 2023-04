Ein Sieg im Madison Square Garden fühlt sich immer gut an. Foto: Reuters

New York – Nach zwei Heimniederlagen haben die New Jersey Devils im berühmten Madison Square Garden im NHL-Play-off verkürzt. Die Devils setzten sich bei Lokalrivale New York Rangers am Samstag (Ortszeit) 2:1 nach Verlängerung durch. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war bei seinem Play-off-Debüt ein Matchwinner. Dougie Hamilton erzielte in der 72. Minute den Siegtreffer, womit es in der "best of seven"-Serie nun nur noch 2:1 zugunsten der Rangers steht.

Die Seattle Kraken verloren das erste Play-off-Heimspiel in ihrer noch jungen Club-Geschichte. Die erst 2021 gegründete Mannschaft unterlag Titelverteidiger Colorado Avalanche 4:6 und liegt nun 1:2 zurück.

Das Duell zwischen den Tampa Bay Lightning und Toronto Maple Leafs war von mehreren Auseinandersetzungen geprägt, die Maple Leafs entscheiden die Partie dank des Siegtreffers von Morgan Rielly in der Verlängerung mit 4:3 für sich. Die Kanadier führen in ihrer Serie mit 2:1, das gelang auch den Vegas Golden Knights durch einen 5:4-Erfolg nach Verlängerung über die Winnipeg Jets. Das Team aus Las Vegas vergab eine 4:1-Führung im dritten Drittel, setzte sich in der zweiten Verlängerung aber doch noch durch.

NHL-Ergebnisse von Samstag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:



New York Rangers – New Jersey Devils 1:2 n.V. Stand in der Serie: 2:1

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 3:4 n.V. – Stand: 1:2

Western Conference:



Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 4:5 n.V. – Stand: 1:2

Seattle Kraken – Colorado Avalanche 4:6 – Stand: 1:2