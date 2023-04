Da schlägt es die Hände über dem Kopf zusammen. Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia

Rom – Im Titelrennen der Serie A hat der italienische Fußball-Spitzenclub Lazio Rom einen empfindlichen Rückschlag einstecken müssen. Die zweitplatzierten Römer mussten sich am Samstag Torino mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, ÖFB-Legionär Valentino Lazaro saß bei den Turinern auf der Bank. Tabellenführer SSC Napoli rückte damit wieder einen Schritt näher Richtung Meistertitel.

Der Vorsprung der Süditaliener (75 Punkte), die am Sonntag im Schlager beim Dritten Juventus Turin (59) gefordert sind, beträgt acht Spiele vor Saisonende 14 Zähler. Mit drei Siegen in Serie könnte Napoli den Titelgewinn frühestens am 3. Mai fixieren. (APA; 23.4.2023)