Der Polizei zufolge wurde der Tatverdächtige nach einem Verkehrsunfall in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Nach der Tat in Graz, bei der eine 39-jährige Frau ums Leben gekommen ist, soll der mutmaßliche Täter bald befragt werden. Der 28-jährige Lebensgefährte des Opfers hatte nach Gewaltverbrechen einen Unfall verursacht, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Er selbst zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Die Polizei will den Mann einvernehmen, sobald es sein medizinischer Zustand zulasse. Inzwischen wurde auch die Tatwaffe gefunden.

Es handelt sich dabei um ein Messer, mit dem der Tatverdächtige der Grazerin Samstagfrüh mehrere Stichwunden zugefügt hatte, bestätigte Madeleine Heinrich von der LPD Steiermark. Die Frau wurde gegen 6.00 Uhr von einem Nachbarn in ihrem Wohnhaus in westlichen Stadtbezirk Wetzelsdorf gefunden, trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb sie an ihren Verletzungen.

In suizidaler Absicht in den Gegenverkehr gerast

Ihr Lebensgefährte, der im Bezirk Steyr in Oberösterreich gemeldet ist, ergriff in der Zwischenzeit mit dem Auto die Flucht in Richtung stadtauswärts. Auf der Straßganger Straße, die in der Nähe zum Tatort liegt und relativ gerade verläuft, beschleunigte er den Wagen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dass dies in suizidaler Absicht passierte konnten die Sachverständigen mittlerweile bestätigen. Der Lenker des anderen Fahrzeuges, ein 31-jähriger Grazer, verstarb noch am Unfallort.

Neuerlich Fälle von Gewalt gegen Frauen in Wien

Indes ist die Polizei am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag bei Fällen von Gewalt gegen Frauen in Wien eingeschritten: In Döbling war ein Mann zudringlich geworden, während ein 33-Jähriger in Favoriten auf seine Frau einschlug, worauf sich diese mit ihrer Tochter zu einem Nachbarn flüchtete.

Die Polizisten waren zu der Wohnung in Favoriten gerufen worden, weil der Mann auf sein Opfer eingeschlagen und es mit dem Umbringen bedroht haben soll. Auch in der Nachbarwohnung war die Frau mit ihrer siebenjährigen Tochter nicht sicher: Der Tobende trat die Tür ein und prügelte weiter auf sie ein. Er wird wegen schwerer Nötigung, mehrfacher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs angezeigt.

In Döbling hatte eine 31-Jährige Besuch von einem Bekannten in ihrer Wohnung, wo der 35-Jährige immer zudringlicher wurde. Als die Frau deutlich machte, kein Interesse zu haben, wurde sie unter anderem mit dem Umbringen bedroht. (APA, 23.4.2023)