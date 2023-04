Der Salzburger Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Wilfried Haslauer. Foto: APA/Barbara Gindl

Die Wahl in Salzburg ist geschlagen, Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat die erwartete Niederlage eingefahren, ein Minus von sieben Prozentpunkten, das ist für die ÖVP wenig erfreulich, aber noch verkraftbar. Peinlich ist das Wahlergebnis für die SPÖ. Nicht weil sie wesentlich schlechter als beim letzten Mal abgeschnitten hat, sondern weil sie wie zuvor schon in Niederösterreich auf Platz drei hinter die FPÖ zurückgefallen ist. Das ist gerade auch für die Bundespartei, die sich zurzeit mit einer turbulenten Chefinnen-Suche beschäftigt, ein bedrohlicher Trend. Bei den Freiheitlichen zeigen alle Parameter derzeit nach oben, das ist auch ein Bundestrend.

Und gewählt wird bald: Bis zur Nationalratswahl, die regulär im Herbst nächsten Jahres stattfinden sollte, sind nur noch die EU-Wahlen zu absolvieren, dann werden auch für die Bundesregierung die Karten neu gemischt. Das ist nicht mehr allzu viel Zeit, und der Wahlkampf hat bereits spürbar eingesetzt. Gelingt es der ÖVP, sich zu stabilisieren und einen Kurs zu entwickeln, der sie glaubhaft macht? Kann sich die SPÖ mit einem neuen Chef oder der alten Chefin noch regenerieren und kräftig Schwung schöpfen? Können die Freiheitlichen die Erfolgswelle so lange reiten – oder werden sie noch von neuen oder alten Skandalen gestoppt? Vielleicht nicht ganz so relevant, aber auch spannend (und ein wenig irritierend): Kann die KPÖ aus den regionalen Erfolgen in der Steiermark und in Salzburg bundesweit etwas machen, gibt es auch auf Bundesebene Aufwind für die Kommunisten, die bei der letzten Nationalratswahl 0,7 Prozent machten?

Was das Ergebnis in Salzburg jedenfalls zeigt: Wählerinnen und Wähler werden zunehmend flexibel, sie werden ihrer Stammpartei untreu, wenn sie überhaupt noch eine haben. Auffallend bei den letzten vier Landtagswahlen ist der jeweils herbe Verlust, den der regierende Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau einstecken musste. Minus sieben für Haslauer, minus neun Prozentpunkte für die SPÖ unter Peter Kaiser in Kärnten, minus zehn Prozentpunkte für die ÖVP unter Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich, minus zehn Prozentpunkte für die ÖVP unter Anton Mattle in Tirol.

Schwindende Autorität

Die Autorität der Landeshauptleute schwindet, ihre sprichwörtliche Macht in Österreich wird kleiner, sie sind zusehends mit sich selbst und ihrem Bundesland beschäftigt. Vom Glanz und der Selbstherrlichkeit der vergangenen Tage ist kaum noch etwas zu merken. Das könnte für die Bundesregierung in Wien durchaus eine Chance sein, die Machtverhältnisse neu zu ordnen und ein paar drängende Probleme, die anstehen, zu lösen. Die Finanzausgleichsverhandlungen böten etwa im Gesundheitsbereich die Gelegenheit, die Geldflüsse so zu ordnen, dass das System aus den unterschiedlichen Interessenlagen rausgelöst wird und letztlich die Patienten davon profitieren.

Die Länder haben bewiesen, dass sie etwa mit der Situation in den Spitälern, die in ihren Verantwortungsbereich fallen, überfordert sind. Gibt es von den Landeschefs weniger Bestemm gegen Reformen, könnte eine innovative und mutige Bundesregierung viel umsetzen. Das ist freilich ein frommer Wunsch. Diese Regierung wird es nicht tun, weil sie es schlicht nicht kann und bereits ihrem formalen Ende entgegenfiebert. Um das Maß an Enttäuschung erträglich zu halten, sollte man allerdings auch die Erwartungen in eine nächste Regierung nicht allzu hoch ansetzen. (Michael Völker, 24.4.2023)