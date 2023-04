Eines der ersten Bilder des Google Pixel Fold. Foto: Screenshot Twitter, Kuba Wojciechowski

Erstmals soll ein frühes Exemplar des Pixel Fold in der freien Wildbahn aufgetaucht sein, wie "The Verge" unter Berufung auf den Leaker Kuba Wojciechowski berichtet. Zugegeben: Das Videomaterial könnte auch aus der Entwicklungsabteilung von Samsung stammen. Zu sehen ist, wie ein Smartphone auf- und zugeklappt wird. Logos von Google und der typische Kamerabalken der Pixel-Reihe fehlen. In Wahrheit lässt sich neben dem faltbaren Display nur eine Frontkamera erkennen.

Der einzige Hinweis auf die Echtheit des Materials ist, dass es von dem zuverlässigen Leaker und Entwickler Kuba Wojciechowski stammt, der schon seit Monaten akkurat über Googles Pläne für ein faltbares Pixel Smartphone berichtet. Wojciechowski bestätigte nur, dass es sich um ein Pixel Fold handelt und dass das Video vor etwa einem Monat entstanden sein dürfte.

Leaks vor der großen Google I/O

Laut weiteren Leaks, wie etwa von CNBC, wird das Pixel Fold auf der Google I/O am 10. Mai angekündigt, im Juni ausgeliefert und kostet mehr als 1.700 Dollar für ein 5,8-Zoll-Telefon, das sich zu einem 7,6-Zoll-Tablet ausklappen lässt. Ausgestattet sollen die Geräte mit einem Google Tensor G2-Prozessor sein. Das Gewicht soll 10 Unzen, also etwa 283 Gramm, betragen. Laut dem Leak dürfte Google vor allem Augenmerk auf die Batterielaufzeit gelegt haben. Diese soll das Gerät mehr als 24 Stunden lang mit Strom versorgen. Gleichzeitig wird Google wohl mit dem haltbarsten Scharnier eines faltbaren Geräts werben. Das soll wohl ein Angriff auf den Konkurrenten Samsung sein, dessen ursprüngliches Galaxy Fold aus dem Jahr 2019 als relativ zerbrechlich galt.

Google wird Berichten zufolge auch eine kostenlose Pixel Watch beim Kauf anbieten, so wie Samsung manchmal kostenlose Galaxy Watches mit seinen Klapphandys anbietet. (pez, 23.4.2023)