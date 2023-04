Eine aktuelle Studie nennt konkrete Zahlen zu in Europa gebauten Fahrzeugen. Grund ist eine Zunahme an SUVs – aber auch an Elektroautos

In Graz sollen Besitzerinnen und Besitzer großer Autos künftig mehr fürs Parken bezahlen. Foto: Christian Fischer

Autos werden immer länger, höher, breiter und schwerer. Wer den Markt in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat oder selbst einen Pkw kaufen wollte, wird sich darüber kaum wundern. Das französische Beratungsunternehmen Inovev hat nun konkrete Zahlen vorgelegt – zumindest für Autos, die in Europa gebaut wurden. Demnach sind die Fahrzeuge seit 2000 im Schnitt um sieben Zentimeter höher, zehn Zentimeter breiter und 20 Zentimeter länger geworden. Bis 2022 hat das durchschnittliche Gewicht laut der Studie sogar um 20 Prozent zugenommen.

Mehr SUV und Elektro

Grund dafür ist ein starker Anstieg an SUVs und Elektrofahrzeugen, die im Durchschnitt mehr Masse haben. SUVs machen laut Inovev inzwischen 40 Prozent der Produktion in Europa aus, elektrifizierte Fahrzeuge 25 Prozent. Auch die Zulassungszahlen für diese Fahrzeugklassen sind deutlich gestiegen. Während im Jahr 2000 drei Prozent der Neuzulassungen in Europa SUVs waren, ist der Wert im vergangenen Jahr auf satte 46 Prozent gestiegen. Unter den 20 meistverkauften vollelektrischen Autos in Europa sind laut Inovev acht SUVs, unter den 20 meistverkauften Plug-in-Hybriden sogar 16 SUVs.

Für die kommenden Jahre rechnen die Berater aufgrund des aktuellen Modellangebots der Autohersteller mit weiteren Zuwächsen. Die Autobauer kommen damit nicht zuletzt einem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach, die sich von neuen Autos Verbesserungen erwarten. Sie wollen höhere Sitze, um besser zu sehen und leichter einsteigen zu können. Größere Autos bieten zudem mehr Sicherheit, mehr Stauraum und mehr Komfort. Auch kleinere Fahrzeuge werden deshalb tendenziell größer. Die aktuelle Version des VW Polo ist mittlerweile größer als der erste VW Golf von 1974. Dieser Golf aus dem Jahr 1974 wog übrigens 750 Kilogramm. Der aktuelle bringt bis zu 1.600 Kilo auf die Waage.



Wenige Parkplätze, wenig Effizienz

Die Entwicklung ist gleich auf mehreren Ebenen problematisch – sowohl verkehrstechnisch als auch umwelttechnisch. Die Mindestbreiten für Parkplätze sind in den letzten Jahrzehnten nicht mitgewachsen, was vor allem in Städten problematisch wird. Auf dem gleichen Raum ist dort für weniger Autos Platz als noch vor Jahren. Ältere Tiefgaragen sind für neue Autogrößen oft schlicht nicht ausgelegt, geschweige denn Straßen: An Stellen, wo früher problemlos zwei Autos aneinander vorbeifahren konnten, ist heutzutage zu wenig Platz. Auch in Sachen Verkehrssicherheit wird das zum Problem.

Je größer ein Fahrzeug, desto mehr Ressourcen werden bei der Herstellung benötigt. Größere Autos brauchen im Betrieb mehr Energie, weil sie schwerer sind und mehr Luftwiderstand haben. Die großen Effizienzgewinne, die die Motoren in den letzten Jahrzehnten verzeichneten, gehen so zum Teil wieder verloren. Fachleute sprechen dabei vom Rebound-Effekt: Mit fortschreitender Entwicklung sinkt der Verbrauch der Fahrzeuge. Die durchschnittliche PS-Leistung von Neuwagen wächst gleichzeitig aber schrittweise.

Höchster Wert im städtischen Wien

Österreich ist bei den Neuzulassungen voll im europäischen Trend. Seit 2005 hat sich der SUV-Anteil in Österreich von 8,2 auf aktuell 43 Prozent mehr als verfünffacht. 2022 wurden in Österreich 92.387 SUVs und Geländewagen neu zugelassen – die meisten davon in Wien. 29,3 Prozent aller neuen SUVs werden mit Benzin angetrieben, 28,5 Prozent haben einen Hybridantrieb, 19,7 Prozent einen Dieselmotor, 22,5 Prozent sind E-Autos.

Eine Idee, die Abhilfe schaffen könnte, wird derzeit in Graz diskutiert. Parken soll für größere Autos teurer werden als für kleinere. Derzeit kostet Dauerparken zehn Euro im Monat, künftig könnten zwei zusätzliche Tarife dazukommen: einer für Pkws ab einer Länge von 4,21 Metern, ein zweiter ab 4,70 Metern. 50 bis 60 Prozent mehr sollen Besitzer eines entsprechend großen Wagens künftig zahlen. Unumstritten ist die Lösung allerdings nicht. Schließlich sagt die Größe nicht immer alles über den Verbrauch aus: Ein kleiner Sportwagen produziert mitunter mehr Ausstoß als ein großes umweltfreundliches Elektroauto. (Jakob Pflügl, 24.4.2023)