Auch bei Wasserstoff wird Europa massiv von Importen abhängig sein. Eine der Routen könnte über Österreich führen. Foto: Getty Images

Als bayerischer Wirtschaftsminister hat Hubert Aiwanger (Freie Wähler) diverse Stressmomente erlebt – Stichwort Gaskrise. Mit Berlin hat er Dauerstress, aktuell wegen des geplanten Ausstiegs aus Öl- und Gasheizungen ab 2024. Dem STANDARD sagte er, was ihn sonst noch bewegt.

STANDARD: Haben Sie erwartet, dass die Versorgung mit Gas im Winter schwieriger werden würde?

Aiwanger: Durchaus. Wir hatten aber Glück, der Winter war mild. Gas ist noch gekommen, sowohl aus dem Westen als auch über Netze aus dem Osten. Und – die Industrie hat stark eingespart. Am Ende hat es dann, Gott sei Dank, gereicht.

STANDARD: Also alles gut?

Aiwanger: Die hohen Preise haben der Wirtschaft sehr geschadet. Viele Mittelständler sind an den Rand der Existenz gedrängt worden. Aber ja, es hätte schlimmer kommen können, und es musste zeitweise Schlimmeres befürchtet werden.

STANDARD: Welche Rolle hat der in Haidach (OÖ) gelegene Gasspeicher als Back-up für Bayern gespielt?

Aiwanger: Der war wichtig. Es gab lange Zeit ein diplomatisches Gezerre, wer ihn befüllt und wie. Haidach hat mehr Gas als alle Speicher in Bayern zusammen. Insofern war das die Sicherheitsoption.

Vorigen August besuchte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (links im Bild) den Gasspeicher in Haidach (OÖ), dervon imminenter Bedeutung für den süddeutschen Raum ist Foto: imago

STANDARD: Haidach ist noch zu 74 Prozent befüllt, mehr als alle anderen Speicher auf österreichischem Gebiet.

Aiwanger: Ich bin froh, dass der so durchgehalten hat. Es gab Befürchtungen, dass der Speicher im März schon leer sein könnte.

STANDARD: Haidach war lange Zeit nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen. Neuerdings kann Österreich über eine Verbindungsleitung direkt auf das Gas zugreifen. Stört Sie das?

Aiwanger: Nein, wir sitzen ja in einem Boot. Tirol und Vorarlberg erhalten ihr Gas über Deutschland. Andererseits hängt Haidach am deutschen Stromnetz. Insofern sehe ich diesen Schritt als sinnvoll, auch als vertrauensbildende Maßnahme.

STANDARD: Im Februar haben Berlin und Wien vereinbart, Haidach gemeinsam zu befüllen. Sind damit die Sorgen Bayerns ausgeräumt, dass Haushalte und Industrie mit zu wenig Gas dastehen?

Aiwanger: Zumindest für den vergangenen Winter. Aber wir steuern auf die nächste Heizsaison zu, und wer weiß, wie kalt es wird. Es gab Anschläge auf Nord Stream 1 und 2; Gott bewahre, das würde sich bei einer Westleitung wiederholen. Darum soll man alle Potenziale nutzen und sich nie in Sicherheit wiegen.

STANDARD: Österreich hat sich zu einer Erdgasdrehscheibe entwickelt und möchte diese Stellung auch in das Wasserstoffzeitalter retten. Das geht nur, wenn Bayern mitspielt und Wasserstoff auch aus dem Süden bezieht?

Aiwanger: Das ist unser großes Ziel. Berlin will die Infrastruktur vom Norden her ausbauen und Bayern als Letztes ans Wasserstoffnetz anschließen. Mein Ehrgeiz ist es, aus dem Süden schneller Wasserstoff zu bekommen. Man hat den Eindruck, dass beim Bund unterschwellig ein Bayern-Bashing stattfindet nach dem Motto, denen ist es so lange so gut gegangen, jetzt nutzen wir die Energiepolitik, um Bayerns Wirtschaft den Stecker zu ziehen. Was die Umrüstung der Erdgasleitungen auf Wasserstoff betrifft, stellt man sich taub, da geht nichts voran.

STANDARD:Ist es nicht fix, dass Wasserstoff künftig über das bestehende Erdgasnetz transportiert wird?

Aiwanger: Schon. Aber ich vermisse wie auf vielen anderen Gebieten auch hier den Ehrgeiz der Bundesregierung. Bayern ist gut beraten, nach Norden wie nach Süden zu schauen. Ich habe in Norwegen, Schottland und Großbritannien vorgefühlt. Diese Länder sind durchaus eine Option für uns. Ich bin mittlerweile aber fast der Überzeugung, dass es aus dem Süden schneller gehen wird als aus dem Norden. Die Italiener stehen Gewehr bei Fuß und wollen auch die österreichischen Netzbetreiber dabeihaben.

STANDARD: Das würde heißen, Wasserstoff in Tunesien oder Algerien produzieren und über Italien und Österreich nach Bayern transportieren?

Aiwanger: Genau. Und am Ende alle Wege nutzen, wie wir sie schon jetzt bei Erdgas haben.

STANDARD: Welcher Zeithorizont?

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) meint, man solle alle Potenziale nutzen und sich nie in Sicherheit wiegen. Foto: imago / rolf poss

Aiwanger: Mein Ehrgeiz ist: noch in diesem Jahrzehnt. Vor zwei, drei Jahren war Wasserstoff noch völlig exotisch. Jetzt kann es keiner mehr erwarten, dass er endlich kommt.

STANDARD: Welche Einsatzbereiche?

Aiwanger: Industrie in großem Stil, auch der private Heizungsmarkt. Anstatt alle Heizungen herauszureißen und mit Wärmepumpen zu ersetzen, sollten wir Gasheizungen auch auf Wasserstoff umstellen. Pkws, Lkws, Schiffe, Flugzeuge – alles kann mit Wasserstoff angetrieben werden. Das ist der universale Treibstoff.

STANDARD: Dann müssten aber die Kosten radikal runter.

Aiwanger: Das geht radikal. Die Amerikaner geben als Marke ein bis zwei Dollar vor. Mit einem Kilogramm Wasserstoff fährt man 100 Kilometer. Selbst wenn der Preis etwas darüber liegt, ist er deutlich günstiger als Sprit. Mit zehn bis fünfzehn Euro wäre Wasserstoff, umgelegt auf die fahrbaren Kilometer, gleichauf mit Benzin oder Diesel. Heute bekommt man Lieferungen aber schon um sechs Euro je Kilo, und der Preis für Wasserstoff wird weiter sinken.

(INTERVIEW: Günther Strobl, 24.4.2023)