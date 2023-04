In Schweden wird Snüs mit Tabak verkauft. In Österreich enthalten die Nikotinbeutel keinen Tabak. Foto: Reuters/ANNA RINGSTROM

Rauchen verliert an gesellschaftlicher Akzeptanz. Das kann sich die Tabakindustrie nicht bieten lassen und kreiert den nächsten Hype: Nikotinbeutel. Sie sind seit dem Jahr 2019 in Österreich erhältlich und konterkarieren die jahrelangen Bemühungen der Sucht- und Gesundheitsexpertinnen und -experten, die Nikotinsucht zu minimieren. Wie lange hat der Kampf für das Rauchverbot in der Gastronomie gedauert? Ewig. Und so beginnt ein neuer.

Hashtag, ein Verlag für Digitaljournalismus, nimmt jetzt unter dem Titel Der Snus-Schmäh – Das neue Geschäft mit der Sucht den Trend zu Nikotinbeuteln unter die Lupe. Sie werden unter die Lippe geschoben, sind tabakfrei und vor allem in Schulen sowie im Sport weit verbreitet. Im Gegensatz zu Zigaretten sieht man sie nicht. Heimliches Rauchen fällt weg.

Hashtag Media

Strenge Regelungen nach dem Jugendschutz- und dem Tabakgesetz fehlen noch weitgehend. Durch die gesetzliche Lücke können sie beworben und überall verkauft werden. So brummt das Geschäft mit der Sucht weiter. (Oliver Mark, 23.4.2023)