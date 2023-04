Juliane (Anna Schudt) läuft und läuft und läuft ... Und verarbeitet damit auch den Suizid ihres Lebensgefährten – "Laufen", 20.15 Uhr, ZDF. Foto: ZDF / Marion von der Mehden

19.40 REPORTAGE

Re: Sea, War and Sun – Ein bulgarischer Badeort in Kriegszeiten Der Krieg in der Ukraine hat den Alltag im bulgarischen Pomorie, auch Klein-Moskau genannt, verändert. Hier leben ukrainische Geflüchtete, russische Badegäste und vor Putin Geflüchtete zusammen. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Bio – Noch leistbar? Ist Bio zum Luxus für eine wirtschaftliche Elite geworden? Um 21.05 folgen Nelson Müllers Käse-Check und Nudel-Check. Um 22.45 geht es um DieWahrheit über Bio. Bis 23.35, ORF 3

20.15LEBENSGEIST

Laufen (D 2023, Rainer Kaufmann) Juliane (Anna Schudt) trauert und ist verzweifelt. Vor einem Jahr hat ihr Lebensgefährte Suizid begangen, ohne Vorwarnung. Laufend und keuchend beginnt sie, sich ihren Erinnerungen an Johann zu stellen und wieder neue Lebendigkeit zuzulassen. Bis 21.45 ZDF

20.15 ITALIEN

Avanti, Avanti (USA 1972, Billy Wilder) Wenn’s richtig schnell gehen muss: Jack Lemmon auf einer horizont(al)erweiternden Italienreise. Ein Spätwerk von Billy Wilder. Vorlage für den Film war die Bühnenkomödie Avanti! von Samuel A. Taylor. Danach folgt um 22.35 das Porträt Jack Lemmon – Nobody’s Perfect. Bis 23.30, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: Spitäler schließen Abteilungen. / Was Kinder brauchen – Hilfe bei psychischen Problemen. / Künstliche Intelligenz – Werden wir überflüssig? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: Bloody British, Babyboomer versus Millennials, David Schalkos Roman Sinn des Lebens, 150 Jahre Weltausstellung in Wien und ein Schwerpunkt zum Thema Arbeitswelten. Bis 0.00, ORF 2

0.55 NEUANFANG

A lua platz – Platz nehmen Der Film zeigt, was es heißt, die Heimat zu verlassen und am neuen Wohnort seinen Platz zu finden. Gedreht wurde in einer Pariser Vorstadt, die einem rasanten Wandel unterworfen ist. Als Drehort wählte Regisseur Jérémy Gravayat vor allem das Elendsviertel Samaritain in La Courneuve. Bis 2.30, Arte