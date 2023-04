Unter dem Titel "Love is Pain" gastiert das "Tatort"-Karrusell am Sonntag in Dortmund. Und darum geht es:

Peter Faber (Jörg Hartmann) ist nach dem Tod seiner Kollegin Martina Bönisch wieder zurück im Dienst: Der Straßenbahnfahrer Hamza Arkadas wurde während seiner Nachtschicht niedergestochen. Zeugen gibt es keine, aber die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie Arkadas von einem jungen Fahrgast erst provoziert und dann attackiert wurde, aber die Aufnahmen helfen zunächst kaum weiter.

Polizeilich scheint er nicht bekannt zu sein, und Staatsanwalt Matuschek will mit den Bildern noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), die in Fabers Abwesenheit die kommissarische Leitung der Mordkommission übernahm, holt sich Unterstützung von Polizeibeamtin Beate Gräske (Sar Adina Scheer). Sie ist eine "Super-Recognizerin" mit der besonderen Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen – viel besser als ihre Kolleg:innen und die Technik es schaffen.