Nun sind die Mitglieder gefragt: Wer soll die SPÖ in Zukunft anführen und in die nächste Wahl führen? In den nächsten Wochen wird abgestimmt. Der Wahlkampf ist bereits eröffnet

Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2023 waren am Sonntag die Salzburgerinnen und Salzburger am Zug. Und der Urnengang reihte sich für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemkraten in die Reihe an Wahl-Debakel. Auch in Salzburg mussten die Roten Verluste einstecken.

Rendi-Wagner will Chefin bleiben. Foto: Corn

Und zumindest für die SPÖ Mitglieder steht schon wieder das nächste Vorum an: jenes um den Vorsitz der SPÖ. Am Monag startete die Mitgliederbefragung. Für dieses stellte sich Ex-Bundespräsident Heinz Fischeram Sonntag auch offiziell hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. "Sie ist die gewählte Vorsitzende, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sie zu unterstützen und alles zu vermeiden, was unseren Erfolg beeinträchtigen könnte", sagte Fischer in einem Doppel-Interview mit Rendi-Wagner in der "Krone".

Fünf Fakten zur roten Vorsitzwahl:

17 Tage plus ein Parteitag

Zwischen 24. April und 10. Mai kann jedes SPÖ-Mitglied online oder per Brief abstimmen. Das Ergebnis ist dann aber nicht bindend. Erst am Parteitag am 3. Juni wird der oder die künftige Vorsitzende feststehen – nach einer Wahl durch die Delegierten. Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil haben beide angekündigt, aufzugeben, sollten sie nicht die relative Mehrheit der Mitglieder von sich überzeugen.

Hans Peter Doskozil forderte die Vorsitzende zuerst heraus. Foto: Corn

Drei von 73 blieben über

Jetzt sind es doch nur drei Personen, die um die Spitze der SPÖ rittern. Zuerst haben sich 72 Menschen und eine Giraffe beworben. Pamela Rendi-Wagner (51), Hans Peter Doskozil (52) und Andreas Babler (50) sind fast gleich alt, haben aber sehr unterschiedliche Lebenswege hinter sich: Rendi-Wagner ist studierte Infektiologin, Doskozil war vor Eintritt in die Politik Polizist, Babler ist gelernter Maschinenschlosser.

Andreas Babler ist der Dritte, der von 73 Bewerbern überblieb. Foto: Corn

Option 4: Oder man wählt niemanden

Es war der nächste große Aufreger vor dem Befragungsstart: die "vierte Option". Denn Mitglieder können auch keine oder keinen wählen. Angeblich aus "technischen Gründen", damit auch online weiß gewählt werden kann. Manche sagen: bloß ein weiterer Versuch, das Votum lächerlich zu machen.

63 Jahre sind die Mitglieder im Durchschnitt

Sie sind das Zentrum der Aufmerksamkeit: die Mitglieder. Rund 148.000 Genossinnen und Genossen können abstimmen. Doch wer sind sie? Genau sagen kann das keiner, denn nicht alle Teilorganisationen führen Buch. Angeblich kommen die meisten Mitglieder aus dem Roten Wien, doch daran gibt es Zweifel – die lokale SPÖ gibt keine Zahlen heraus, und Niederösterreich könnte der Bundeshauptstadt mit rund 30.000 Personen sogar schon den Rang abgelaufen haben. Das Burgenland hat gut 11.800 Mitglieder. In Vorarlberg mit etwa gleich vielen Einwohnern wie dem Burgenland gibt es nur 1.100 SPÖ-Mitglieder. Im Schnitt sind sie rund 63 Jahre. Rund 9.000 Mitglieder kamen im Zuge der Vorsitzwahl neu hinzu.

41 Fragen kann man in der Wahlkabine beantworten – auch ohne Mitglied zu sein. Foto: Heribert Corn

41 Fragen in der Wahlkabine

Soll die 30-Stunden-Woche gesetzlich festgelegt werden? 41 Fragen zu politischen Positionen und strukturellen Fragen der SPÖ hat die Junge Generation der SPÖ den Kandidaten und der Kandidatin für den Vorsitz gestellt. Seit Sonntag soll ihre Wahlkabine auf mitentscheiden.at Orientierung bieten. (Oona Kroisleitner, Katharina Mittelstaedt, 24.4.2023)