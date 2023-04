Barcelona marschiert Richtung Titel. Foto: APA/AP Photo/Joan Mateu

Barcelona – Der FC Barcelona hat am Sonntag in der spanischen Fußball-Liga den alten Vorsprung auf Real Madrid wieder hergestellt. Die Katalanen feierten dank eines Treffers von Ferran Torres (44.) einen 1:0-Heimsieg über den Dritten Atletico Madrid und liegen damit elf Punkte vor dem zweitplatzierten Titelverteidiger Real Madrid, der bereits am Samstag daheim gegen Celta Vigo 2:0 gewonnen hatte.

Für Barca war es der erste Pflichtspiel-Erfolg nach zwei Remis und einer Niederlage, für Atletico die erste Pleite nach 13 Runden und zuletzt sechs Siegen in Folge. (APA; 23.4.2023)