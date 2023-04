In dieser Galerie: 2 Bilder Lief nicht für die Spurs. Foto: REUTERS/Scott Heppell Der frühere Rapidstürmer Joelinton erzielte den zweiten Treffer für Newcastle. Foto: EPA/ADAM VAUGHAN

Newcastle upon Tyne – Tottenham hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League wohl die letzte Chance auf einen Top-vier-Endrang und damit auf eine Champions-League-Teilnahme verspielt. Die fünftplatzierten Spurs gingen beim neuen Tabellendritten Newcastle United mit 1:6 unter, schon nach 21 Minuten lagen die Gastgeber 5:0 voran. Auf einen Platz unter den ersten vier fehlen Tottenham nun nach Verlustpunkten gerechnet neun Zähler.

Einen klaren Erfolg gab es auch für West Ham – durch das 4:0 bei Bournemouth schafften die Londoner einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. (APA, 23.4.2023)