Wer wünscht hier wem alles Gute? Im Bild war es wohl noch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer (li.), der Wilfried Haslauer beim "Auftakt zum Wahlkampf-Endspurt der ÖVP" zur Salzburg-Wahl beehrte. Spätestens im Herbst 2024 wird Nehammer alle Glückwünsche annehmen. Foto: APA / Franz Neumayr

Nach dem dauerhaften blauen Auge, das sich die bis zur Landtagswahl im Jänner absolut regierende und jetzt mit der FPÖ koalierende ÖVP in Niederösterreich geholt hatte, und dem geräuscharmen Zwischenerfolg der Kärntner Volkspartei, der auch die Bundes-ÖVP überraschte, fand die Wahl in Salzburg wieder unter einer dunkelblauen Wolke statt. Der Haupt- und Angstgegner war dort – wie da im Bund – die FPÖ. Aber Landeshauptmann Wilfried Haslauer konnte sich und seine ÖVP mit 30,4 Prozent – wenngleich mit einem fetten Minus von 7,4 Prozentpunkten – wieder als Nummer eins ins Ziel retten. Hinter ihm diesmal aber die FPÖ und nicht mehr die SPÖ wie vor fünf Jahren.

Was die Ursachenanalyse angeht, so vermutete ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in einer ersten Reaktion eine Art Landeshauptmann-Malus, der nicht nur die schwarzen Landeshauptleute ereilt, sondern auch rote wie den Kärntner Peter Kaiser. Das verlustreiche Ergebnis hätten sich die Salzburger Volkspartei und Landeshauptmann Haslauer aber nicht verdient, sagte der Parteimanager aus der Bundeszentrale der Volkspartei. Aber, wie gesagt, Haslauer sei da auch nicht der einzige Landeshauptmann, dem – und dessen Partei – es so ergangen sei. Die Wählerinnen und Wähler wechselten dann zu Protestparteien am linken und rechten Rand. Auswirkungen auf die Zukunft Haslauers sah Stocker angesichts von Platz eins vorerst nicht. Und Auswirkungen auf die Bundes-ÖVP? "Sehe ich keine", meinte Stocker.

E-Fuels alleine werden wohl nicht genügen

Ist es wirklich so einfach? Nein. Natürlich heißt es für die Bundes-ÖVP jedenfalls, dass etwas passieren muss. Denn die Kanzlerpartei war seit Dezember 2021 in keiner einzigen Umfrage mehr auf Platz eins. Bis Mitte Dezember 2022 lag die SPÖ vor ihr, danach setzten sich die Blauen an die Spitze. Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer versucht jetzt einmal, mit der Österreicher liebstem Spielzeug, dem Auto, gegenzusteuern. E-Fuels sollen doppelt mobilisieren – im Verkehr und hin zur ÖVP.

Ein paar hilfreiche Hinweise könnte die Wahlbefragung von SORA/ISA liefern. Demnach unterschied sich der Kampf um Platz eins je nach Wählergruppen. Die ÖVP wurde vor allem von Menschen über 60 Jahren gewählt (44 Prozent). Die FPÖ hingegen war bei der Gruppe zwischen 30 und 59 besonders erfolgreich und setzte sich mit 31 Prozent an die Spitze. Bei Arbeiterinnen und Arbeitern kamen die Freiheitlichen gar auf 52 Prozent und damit eine absolute Mehrheit.

Die ÖVP hat vor allem jene mobilisiert, die in den vergangenen fünf Jahren in Salzburg eine positive Entwicklung festgestellt haben, in dieser Gruppe erreicht sie 59 Prozent. Die FPÖ hingegen war Profiteurin der negativen Stimmung, sie konnte bei jenen mit negativem Blick auf die vergangenen Jahre 44 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Eine "Herkulesaufgabe" für die ÖVP

Genau diese Tatsache nahm Haslauers Parteifreund und Kollege aus der Steiermark, der dortige Landeshauptmann Christoph Drexler, in den Blick. Haslauer sei zwar "mit Abstand die Nummer eins", der aber mit Blick auf die Erfolge von FPÖ und KPÖ hinzufügte: "Viele Menschen hadern mit klassischen Parteien." Darum komme auf die ÖVP eine "Herkulesaufgabe" zu, um viele verunsicherten Menschen wieder Perspektive und Optimismus zu geben. Das sei kein regionales oder nationales Phänomen. (nim, 24.4.2023)