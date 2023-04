Marcel Sabitzer traf mit Fortune und Manchester United zog letztlich ins Finale des FA-Cups ein. Foto: APA/AFP/GLYN KIRK

London – Manchester United ist nach einem Elferkrimi ins Finale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Die Red Devils setzten sich am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion im Shoot-Out gegen Brighton mit 7:6 durch, nach 120 Minuten war es 0:0 gestanden. Im Endspiel am 3. Juni wieder in Wembley wartet der Stadtrivale ManCity, der bereits am Samstag 3:0 gegen Sheffield United gewonnen hatte. Von 14 Penaltys wurde nur einer verschossen, der Unglücksrabe war Brightons Solly March.

Marcel Sabitzer, in der 91. Minute eingewechselt, verwertete seinen Elfer zum 5:5 auch mit Glück, denn Brighton-Goalie Robert Sanchez war noch mit den Fingerspitzen am Ball. Hätte der ÖFB-Internationale vergeben, wäre Brighton erstmals seit 40 Jahren im Finale des ältesten Fußball-Bewerbs der Welt gestanden. (APA, 23.4.2023)