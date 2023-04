Aufschlag Dominic Thiem. Foto: IMAGO/Juergen Hasenkopf

Madrid – Dominic Thiem kennt seit Sonntag seinen Auftaktgegner beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Madrid. Der dank einer Wildcard antretende Niederösterreicher trifft in der ersten Runde auf Kyle Edmund. Der in der Rangliste weit zurückgefallene Brite (ATP-509.) ist dank geschütztem Ranking dabei. Das einzige Duell der beiden gewann Thiem 2017 in der ersten Barcelona-Runde glatt. Sollte sich Thiem durchsetzen, trifft er in Runde zwei auf Barcelona-Finalist Stefanos Tsitsipas (GRE-4).

Gleich drei Österreicher sind in der Qualifikation mit von der Partie: Jurij Rodionov, Filip Misolic und Sebastian Ofner, die zuletzt allesamt starke Aufwärtstendenzen hatten. Alle drei sind am Montag im Einsatz. Beim Frauen-1000er-Turnier an gleicher Stelle verpasste Julia Grabher knapp den Hauptbewerb und spielt deshalb ebenfalls schon am Montag Qualifikation. (APA, 23.4.2023)