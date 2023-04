Bernhard Ehrlich: "Hatte viele schlaflose Nächte." Foto: privat

Bernhard Ehrlich zieht durch, was er tun will. Viel mediales Trara inklusive – das kann er nach 30 Jahren in der Produktentwicklung, in der Vermarktung und der Eventkreation in der Medienbranche auch gut. Er kennt die Mechanismen, und er ist beharrlich. Dass erste Reaktionen auf seine Ideen oft mit "Das geht sicher nicht" quittiert werden, das kennt er schon seit den 1990er-Jahren, als er Österreichs erste Jungunternehmermesse auf die Beine stellte.

Als er 2015 mit Schicksalen im Zuge der großen Fluchtbewegung konfrontiert war, fiel die Entscheidung: Der damalige Geschäftsführer der Agentur Medianet gründete den Verein 10.000 Chancen und setzte sich eine große Messe in den Kopf, um jungen Geflüchteten Vermittlung in Lehrstellen zu bieten. Speeddating war 2016 in Österreich noch recht neu – und Ehrlich wählte dieses Format, damit Firmen mit Geflüchteten zusammenkommen können. Es klappte.

Chance auf Arbeit und Einkommen

2019 gab’s dann den Job Day auf 8000 Quadratmetern in der Wiener Marx-Halle für Menschen, die nicht gleich perfekt in die Jobwelt passen. Begleitet von ein paar Unstimmigkeiten mit dem Arbeitsmarktservice, spricht Ehrlich von rund 8000 Teilnehmenden und etwa 220.000 bis 250.000 Euro Umsatz.

Dann kam die Pandemie. Der Job Day 2020 in der virtuellen Welt verlief nicht ganz so spektakulär erfolgreich. Heuer im November ist eine große Messe live in Wien angesagt. Im Fokus stehen Unzufriedene, Wechselwillige. Sie sollen in insgesamt 200 Lounges in angenehmer Snack-Atmosphäre auf mögliche neue Arbeitgeber treffen.

STANDARD: Was war der Magic Moment für die Entscheidung zu 10.000 Chancen? Geld kann es nicht gewesen sein ...

Ehrlich: Auslöser war eigentlich ein Perspektivenwechsel. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich der Geflüchtete wäre. Dann wollte ich um jeden Preis etwas Sinnvolles auf die Beine stellen. Idealistisch, naiv? Ja, ich hatte viele schlaflose Nächte! Ich habe am Anfang viel eigenes Geld eingeschossen, ja. Aber es war wie eine höhere Fügung oder ein Schicksal oder so etwas, ich musste es machen. Und ja, es war phasenweise sehr, sehr eng. Vor allem in den Pandemiejahren. 2019 sind uns im Verein vielleicht circa 30.000 Euro übrig geblieben.

STANDARD: Was war die wesentliche Kraft, um durchzuhalten?

Ehrlich: Na ja, auch aus der Not kommt die Kraft.

STANDARD: Hinter der geplanten 10.000-Chancen-Messe im November scheint nun ein wenig weniger sozialer Antrieb zu stecken. Es geht um Wechselwillige, um Menschen, die in ihrer Arbeit nicht happy sind ...

Ehrlich: Das sehe ich nicht so. Wir haben in diesem Land viele Menschen, die trotz Vollzeitbeschäftigung die Lebenskosten nicht oder kaum mehr decken können. Menschen, die sagen, statt 1300 Euro netto zu verdienen, bin ich lieber arbeitslos. Dazu gibt es offensichtlich Leidensdruck in Sachen Klima, Sinn und Remote Work. Ich will zwei Dinge erreichen: dass Menschen in Bewegung kommen und einen Job finden, der ihnen besser passt und mehr Freude macht. Und dass Unternehmen wirklich verstehen, dass es um Arbeitsbedingungen und um das Arbeitsklima – nebst Vergütung – geht, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistungsbereit sein sollen. Und möglichst gesund bleiben sollen.

STANDARD: Das läuft so, dass in Lounges Arbeitgeber mit Brötchen warten und versuchen, die Leute abzuwerben?

Ehrlich: Zwischen 14 und 21 Uhr sind die Lounges offen, es gibt Snacks, Softdrinks, es soll entspannt sein. Die Firmen entscheiden, wer vor Ort zur Verfügung steht. Ich will rund 5000 teilnehmende Job-Changer.

STANDARD: Was ist, wenn niemand kommt?

Ehrlich: Alles ist immer möglich. Aber ich überlasse sicher nichts dem Zufall. (kbau, 24.4.2023)