"Wählen, Zählen und Querelen – Welche Partei hat jetzt die besten Karten?" war Diskussionsthema am Sonntag bei "Im Zentrum" im ORF. Foto: Screenshot ORF

Die Salzburger Landtagswahl sorgt für Turbulenzen über die Landesgrenzen hinaus. "Welche Partei hat jetzt die besten Karten?", fragte Tarek Leitner am Sonntag bei "Im Zentrum". Geladen war eine Art Weisenrat, von dem man sich Antworten erhoffen durfte.

"Die Unzufriedenheit mit den Regierenden führt dazu, dass die Ränder gestärkt werden", sagte Maria Rauch-Kallat (ÖVP). "Das Ärgerliche ist, dass der Großteil dieses Resultats hausgemacht ist, sowohl in Salzburg als auch im Bund", analysierte Medienmanager und Ex-ORF-Generaldirektor Gerhard Zeiler. Christoph Chorherr (Grüne) hob "die Stärke des demokratischen Systems" hervor: "Grüne haben massiv auf das Thema Umwelt und Klimawandel gesetzt, weil die Hütte brennt." Womöglich seien andere Themen drängender gewesen. Medienmanager und Neos-Mitbegründer Veit Dengler sah in dem Wahlergebnis "die schwerste Niederlage der Neos, seit es die Neos gibt". Die Partei habe "ein Problem in Salzburg".

Dann kam Hilmar Kabas

Klare Worte, klare Ansätze. Aber von außen tut man sich leicht, könnte man sagen. Allein, so erging es offenbar an diesem Abend nicht allen. Denn dann kam Hilmar Kabas, FPÖ-Ehrenobmann.

"Also wenn ich mir jetzt diese Runde hier so angehört habe, dann glaube ich, dass es auf alle Fälle verfrüht ist, als Freiheitlicher zu sagen, ja, wir zielen jetzt darauf hin, dass wir den Bundeskanzler stellen. Weil es gibt so viele Probleme, die aufgestaut sind, dass man sich zuerst einmal damit beschäftigen muss, wie kriegt man wieder halbwegs den Staat dahin, dass er die Probleme, die eben in der letzten Zeit gewachsen sind, wieder halbwegs auf eine normale Ebene bringt."

Was der Ex-Politiker damit meinte, konnte Tarek Leitner auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht ergründen. Sehr viel mehr wurde Kabas an dem Abend nicht mehr einbezogen, was eine Erleichterung war. Es war über weite Strecken mehr eine Fragerunde denn eine Diskussion, mit inhaltlichen Positionen zu Grundsatzfragen, ja, auch Lösungsideen zu heiklen Fragen, in moderatem Tempo vorgetragen. Und nebenbei gab es eine weitere deutliche Absage des Medienmanagers Zeiler für eine Kandidatur für den nächsten SPÖ-Vorsitz: "Weil ich der Meinung bin, dass die SPÖ jünger werden muss und auch weiblicher werden, oder zumindest bleiben soll." (Doris Priesching, 24.4.2023)