Zwei große Kündigungswellen sorgten im Februar innerhalb kurzer Zeit für großes Aufsehen. Einerseits sollten beim Onlinelieferdienst Gurkerl.at rund 300 Jobs gestrichen werden, andererseits kündigte das Wiener Großlabor Lifebrain ebenfalls 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lifebrain, das die PCR-Tests im Rahmen der Ende Juni auslaufenden Initiative "Alles gurgelt" auswertet, baute im März dann noch einmal 122 Stellen ab.

Nach dem Bekanntwerden der jeweiligen Kündigungen dauerte es nicht lange, bis neue Angebote im Raum standen. Die Wiener Linien haben allen Ex-Lifebrain-Beschäftigten einen Job angeboten, und Billa wollte die von Gurkerl aufnehmen. Diesen Menschen Jobs anzubieten, zahlt sich für die beiden Unternehmen sogar doppelt aus. Zum einen leiden sie unter akutem Personalmangel, zum anderen ist es Marketing-technisch ein geschickter Schachzug. DER STANDARD hat nachgefragt, was aus diesen Angeboten geworden ist.

Keine PCR-Tests mehr benötigt

Im März des Vorjahres beschäftigte Lifebrain rund 1.200 Menschen, mittlerweile sind es nur noch um die 80. Warum das Labor Jobs streicht, liegt auf der Hand. Die Corona-Pandemie ist überstanden, dementsprechend braucht es kaum noch PCR-Tests. Was es hingegen braucht, sind Bus- und Straßenbahnfahrer. "Wir sind intensiv auf Personalsuche und gehen aktiv auf Unternehmen zu", meint eine Sprecherin der Wiener Linien. Wie viele Lifebrain-Mitarbeiter übernommen wurden, bleibt allerdings geheim. Von "einigen aussichtsreichen Bewerbungen" und "laufenden Gesprächen" ist die Rede, konkrete Zahl nennt der Verkehrsbetrieb aber nicht.

"Entscheidend ist es, nicht nur Personal zu finden, sondern dieses auch zu halten. Daher legen wir 2023 auch einen Fokus auf die Attraktivierung des Fahrdiensts und der Dienstzeiten", meinte Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl unlägst. Man wolle zu dichteren Intervallen zurückkehren.

Unerwartete Kürzungen

Die Rückkehr zur Normalität hat mehr als 1.000 Lifebrain-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter den Job gekostet. Foto: ALEX HALADA / AFP

Die Kündigungen bei Gurkerl kamen deutlich überraschender, ringt doch der Handel generell um Personal. Grund dafür ist ein Umbau des Lagers in Liesing, das voll automatisiert werden soll. Das jetzige sei nicht groß genug, um während der Umstellung den bisherigen Betrieb aufrechtzuhalten.

So ein spontan frei gewordener Personalpool sollte der Konkurrenz also durchaus gelegen kommen. Bei der Billa-Konzernmutter Rewe etwa sind aktuell 3.000 Stellen offen. Was nicht heißt, dass eine Übernahme tatsächlich passiert. Im Jahr 2022 habe man 167.000 Bewerbungen erhalten. Die Personalabteilung habe deswegen nicht die Kapazitäten, auf allen Ebenen die vorigen Arbeitgeber zu dokumentieren, heißt es bei Rewe in einer Stellungnahme. Über eine Woche hat Rewe gebraucht, um diese dürftige Information bereitzustellen.

Situation bei Gurkerl

Der tschechische Eigentümer von Gurkerl, die Rohlik-Gruppe, will an den Standorten München, Frankfurt und Wien schneller in die Gewinnzone kommen und setzt deswegen auf Restrukturierung. Gurkerl hat wegen des anstehenden Umbaus das Angebot eingeschränkt, so gibt es etwa weniger Lieferungen am selben Tag. "Wir liefern aktuell über 60 Prozent der Bestellungen am nächsten Tag aus", sagt Gurkerl-Sprecher Manuel Kalleder zur aktuellen Geschäftssituation. Die Nachfrage sei ungebrochen hoch.

Wie viele Menschen gekündigt wurden und wie viele aktuell beim Unternehmen arbeiten, verrät Gurkerl nicht. Foto: Heribert CORN

An den oft kritisierten Arbeitsbedingungen hat sich Insidern zufolge nicht viel geändert, namentlich erwähnt werden will aber niemand. Gerüchten zufolge soll auch der Umbau in Richtung vollautomatisiertes Lager in Wien nur sehr schleppend anlaufen. Auf Nachfrage verweist Kalleder lediglich auf den Prozess bei Knuspr in München. Dort sammle man wertvolle Erkenntnisse für Österreich.

Geheimnis um Beschäftigungszahl

Im Februar wurden 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet, dem Vernehmen nach sind es nach wie vor gleich viele. Kalleder zufolge hat sich das Unternehmen von "deutlich weniger als 290" Menschen getrennt. Wie viele Personen Gurkerl aktuell beschäftigt und wie viele tatsächlich gekündigt wurden, will er aber nicht kommentieren. (Andreas Danzer, 25.4.2023)