Ich muss leider in wenigen Tagen aus Neuseeland abreisen. Anbei eines meiner Highlights: Die Church of the Good Sheperd in Lake Tekapo. Millionenfach photographiert zwar, aber die Kirche ist jedes Pixel wert. Der Standort am See mit den Bergen um Hintergrund ist einmalig, und wenn man einen schönen Sonnenuntergang erwischt, ist es wirklich magisch.

© Oliver Sidla

